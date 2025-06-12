Ювелирная работа бомберов: авиация ВСУ стерла в порошок расположение солдат РФ (видео)

Украинская авиация нанесла высокоточный удар по зданию с российскими солдатами и военным снаряжением, а также техникой в Курской области. Летчики ВСУ применили четыре авиационные бомбы, предположительно GBU-39/B малого диаметра, которые снайперски поразили цель.

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Видео эффективной боевой работы украинских бомберов опубликовал 11 июня Telegram-канал WarArchive.

Помимо живой силы противника на объекте хранились средства радиоэлектронной разведки (РЭР), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другое военное оборудование.

По информации OSINT-наблюдателя PJ giK из социальной сети X, объект находился в селе Кульбаки, Курской области РФ (51.260050, 34.779353). Анализ видеозаписи показывает, что по верхней части здания последовательно было выпущено четыре управляемые авиабомбы. Все попадания оказались точными, что привело к полному разрушению строения.

Что касается применяемого вооружения, то обозреватели “Милитарного” делают предположение в пользу высокоточных авиационных бомб малого диаметра GBU-39/B (Small Diameter Bomb, SDB), которые регулярно применяются Воздушными силами Украины для нанесения точечных ударов по объектам противника.

Возможности GBU-39/B

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) — американская высокоточная планирующая авиабомба класса "воздух-поверхность", разработанная компанией Boeing для увеличения огневой мощи без необходимости применения тяжёлых боеприпасов. Благодаря малым габаритам и высокой точности позволяет бомбардировщику не заходить в зону поражения ПВО противника.

Благодаря небольшому весу и компактным размерам бомба позволяет самолётам-носителям нести до четырёх SDB вместо одной стандартной 500-фунтовой бомбы JDAM. Это значительно повышает плотность поражения цели за один авиационный удар.

Американская управляемая высокоточная авиабомба GBU-39 Фото: Открытые источники

Основные характеристики авиабомбы GBU-39

Масса бомбы: 130 кг

Масса боевой части (взрывчатого вещества PBXN-109): около 17 кг

Длина: 1,8 м

Диаметр корпуса: 190 мм

Размах раскрытых крыльев: 1,5 м

Дальность применения: до 110 км (при сбросе с большой высоты и оптимальных условиях)

Система наведения: инерциальная и GPS-навигация

КВО (круговое вероятное отклонение): менее 5 метров

Боевая часть: проникающего типа (Multi-Function Advanced Warhead), предназначена для поражения укрытий, бункеров, укреплённых сооружений, бронетехники и живой силы.

Напомним, помимо авиационных бомб GBU-39 украинский воздушные силы успешно применяют французские высокоточные боеприпасы AASM Hammer, интегрированные с истребителями МиГ-29. Так 8 июня украинская тактическая авиация нанесла точечный удар по скоплению российской пехоты и складу боеприпасов на южном направлении.

За две недели до этого украинские воздушные силы нанесли высокоточный удар по дому в приграничном селе Козинка Белгородской области, где находились российские военные. В атаке участвовал истребитель МиГ-29, оснащенный AASM Hammer.