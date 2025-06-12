Ювелірна робота бомберів: авіація ЗСУ стерла в порошок розташування солдатів РФ (відео)

Українська авіація завдала високоточного удару по будівлі з російськими солдатами та військовим спорядженням, а також технікою в Курській області. Льотчики ЗСУ застосували чотири авіаційні бомби, імовірно GBU-39/B малого діаметра, які снайперськи вразили ціль.

Related video

Відео ефективної бойової роботи українських бомбардувальників опублікував 11 червня Telegram-канал WarArchive.

Крім живої сили противника на об'єкті зберігалися засоби радіоелектронної розвідки (РЕР), радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інше військове обладнання.

За інформацією OSINT-спостерігача PJ giK із соціальної мережі X, об'єкт знаходився в селі Кульбаки Курської області РФ (51.260050, 34.779353). Аналіз відеозапису показує, що по верхній частині будівлі послідовно було випущено чотири керовані авіабомби. Усі влучання виявилися точними, що призвело до повного руйнування будівлі.

Що стосується застосовуваного озброєння, то оглядачі "Мілітарного" роблять припущення на користь високоточних авіаційних бомб малого діаметру GBU-39/B (Small Diameter Bomb, SDB), які регулярно застосовуються Повітряними силами України для завдавання точкових ударів по об'єктах противника.

Можливості GBU-39/B

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) — американська високоточна плануюча авіабомба класу "повітря-поверхня", розроблена компанією Boeing для збільшення вогневої потужності без необхідності застосування важких боєприпасів. Завдяки малим габаритам і високій точності дає змогу бомбардувальнику не заходити в зону ураження ППО противника.

Завдяки невеликій вазі і компактним розмірам бомба дозволяє літакам-носіям нести до чотирьох SDB замість однієї стандартної 500-фунтової бомби JDAM. Це значно підвищує щільність ураження цілі за один авіаційний удар.

Американська керована високоточна авіабомба GBU-39 Фото: Відкриті джерела

Основні характеристики авіабомби GBU-39

Маса бомби: 130 кг

Маса бойової частини (вибухової речовини PBXN-109): близько 17 кг

Довжина: 1,8 м

Діаметр корпусу: 190 мм

Розмах розкритих крил: 1,5 м

Дальність застосування: до 110 км (при скиданні з великої висоти й оптимальних умовах)

Система наведення: інерціальна і GPS-навігація

КВО (кругове ймовірне відхилення): менше ніж 5 метрів

Бойова частина: проникаючого типу (Multi-Function Advanced Warhead), призначена для ураження укриттів, бункерів, укріплених споруд, бронетехніки та живої сили.

Нагадаємо, крім авіаційних бомб GBU-39 українські повітряні сили успішно застосовують французькі високоточні боєприпаси AASM Hammer, інтегровані з винищувачами МіГ-29. Так, 8 червня українська тактична авіація завдала точкового удару по скупченню російської піхоти та складу боєприпасів на південному напрямку.

За два тижні до цього українські повітряні сили завдали високоточного удару по будинку в прикордонному селі Козинка Бєлгородської області, де перебували російські військові. В атаці брав участь винищувач МіГ-29, оснащений AASM Hammer.