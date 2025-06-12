Мінус "Наводчик-2": дрони та артилерія ЗСУ уразили ворожий комплекс БПЛА (відео)

Екіпаж українського розвідувального безпілотника Shark з підрозділу Shadow виявив позицію російського комплексу управління безпілотниками "Наводчик-2" і успішно скоригував по ньому вогонь артилерії.

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Про це повідомляють у Telegram-каналі підрозділу.

На опублікованих кадрах видно, як підрозділи Сил оборони України за допомогою дронів-камікадзе уразили станцію управління комплексу. Після влучання техніка загорілася.

Російські військовослужбовці спробували ліквідувати загоряння, зібравшись біля палаючої автівки, однак у цей момент у їхнє розташування влучив ще один боєприпас, імовірно — керований снаряд системи HIMARS. Атака не залишила окупантам жодного шансу — сили противника зазнали втрат в особовому складі, а станція зазнала додаткових пошкоджень і фактично втратила можливість подальшої експлуатації.

Що відомо про комплекс "Наводчик-2"

Російський комплекс повітряної розвідки "Наводчик-2" застосовується для ведення тактичної розвідки в інтересах дивізіонів ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. Центральним елементом комплексу є мобільна станція управління, яка забезпечує управління польотами безпілотників і обробку розвідувальної інформації в реальному часі.

Комплекс також забезпечує автоматичне передавання даних у системи бойового управління, включно з ними:

розвідку, управління та зв'язок;

єдину систему управління тактичної ланки;

автоматизовану систему управління підрозділів повітряно-десантних військ.

Станція управління комплексу "Наводчик-2" обслуговує одночасно чотири типи російських БПЛА:

"Гранат-1" — легкий переносний БПЛА з електродвигуном; призначений для ближньої розвідки.

"Гранат-2" — аналогічно призначений для тактичної розвідки на коротких дистанціях.

"Гранат-3" — важчий БПЛА з бензиновим двигуном, має збільшену дальність і тривалість польоту.

"Гранат-4" — ще більш далекобійна і витривала модифікація, яка використовується для розвідки на значних відстанях від лінії фронту.

Російський безпілотник "Гранат-4" Фото: Відкриті джерела

Таким чином цей комплекс дає змогу російським артилерійським підрозділам вести розвідку цілей, коригувати вогонь і отримувати актуальні дані про результати ударів у режимі реального часу.

Нагадаємо, українська тактична авіація завдала високоточного удару по будівлі з російськими солдатами та військовим спорядженням, а також технікою в Курській області. Під час атаки було застосовано, імовірно, чотири авіабомби GBU-39/B.