Мінус "Наводчик-2": дрони та артилерія ЗСУ уразили ворожий комплекс БПЛА (відео)
Екіпаж українського розвідувального безпілотника Shark з підрозділу Shadow виявив позицію російського комплексу управління безпілотниками "Наводчик-2" і успішно скоригував по ньому вогонь артилерії.
Про це повідомляють у Telegram-каналі підрозділу.
На опублікованих кадрах видно, як підрозділи Сил оборони України за допомогою дронів-камікадзе уразили станцію управління комплексу. Після влучання техніка загорілася.
Російські військовослужбовці спробували ліквідувати загоряння, зібравшись біля палаючої автівки, однак у цей момент у їхнє розташування влучив ще один боєприпас, імовірно — керований снаряд системи HIMARS. Атака не залишила окупантам жодного шансу — сили противника зазнали втрат в особовому складі, а станція зазнала додаткових пошкоджень і фактично втратила можливість подальшої експлуатації.
Що відомо про комплекс "Наводчик-2"
Російський комплекс повітряної розвідки "Наводчик-2" застосовується для ведення тактичної розвідки в інтересах дивізіонів ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. Центральним елементом комплексу є мобільна станція управління, яка забезпечує управління польотами безпілотників і обробку розвідувальної інформації в реальному часі.
Комплекс також забезпечує автоматичне передавання даних у системи бойового управління, включно з ними:
- розвідку, управління та зв'язок;
- єдину систему управління тактичної ланки;
- автоматизовану систему управління підрозділів повітряно-десантних військ.
Станція управління комплексу "Наводчик-2" обслуговує одночасно чотири типи російських БПЛА:
- "Гранат-1" — легкий переносний БПЛА з електродвигуном; призначений для ближньої розвідки.
- "Гранат-2" — аналогічно призначений для тактичної розвідки на коротких дистанціях.
- "Гранат-3" — важчий БПЛА з бензиновим двигуном, має збільшену дальність і тривалість польоту.
- "Гранат-4" — ще більш далекобійна і витривала модифікація, яка використовується для розвідки на значних відстанях від лінії фронту.
Таким чином цей комплекс дає змогу російським артилерійським підрозділам вести розвідку цілей, коригувати вогонь і отримувати актуальні дані про результати ударів у режимі реального часу.
Нагадаємо, українська тактична авіація завдала високоточного удару по будівлі з російськими солдатами та військовим спорядженням, а також технікою в Курській області. Під час атаки було застосовано, імовірно, чотири авіабомби GBU-39/B.