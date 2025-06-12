ВС РФ захватили стратегический поселок на Харьковщине: как это повлияет на боевые действия (карта)

Российские оккупанты продвигаются на правом берегу реки Оскол на Харьковщине, которая до этого была естественным рубежом. В частности, россияне захватили поселок Двуречная, который имеет стратегическое значение.

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ВС РФ давно осуществляли давление на Двуречную, постоянно просачивались пехотой в глубину и им удалось овладеть населенным пунктом, сообщает аналитический портал DeepState.

"Стоит отметить, что данные обозначения на карте являются более уточняющими после подтверждения продвижений кацапов. Противник очень давно осуществлял давление на Двуречную, просачивался постоянно пехотой в глубину и со временем овладел населенным пунктом, на который они нацелились с самого начала образования плацдармов, так как в Двуречной можно сделать опорник с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений", — отметили аналитики.

Оккупация поселка Двуречная на Харьковщине Фото: DeepState

В частности, российским оккупантам удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, но успехов в дальнейших продвижениях нет, так же и в направлении Фиголевки, которую они неоднократно пытались захватить.

В DeepState добавили, что основной ресурс врага — пехота и дроны.

"Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и они же все таки смогут ее затягивать на другой берег", — отметили аналитики.

Поселок Двуречная: какое стратегическое значение имеет для РФ

Нардеп Маряна Безуглая отметила, что поселок Двуречная на Харьковщине имеет стратегическое значение, поскольку стал важной опорной точкой ВСУ после деоккупации региона.

"Оно расположено на западном берегу реки Оскол и служило барьером на пути продвижения РФ дальше. Теперь Оскол — уже не естественное препятствие", — написала она.

Напомним, оккупационные силы продвинулись в районах Долгенького и Западного Купянского района, а также в населенном пункте Богатырь Донецкой области, сообщили 12 июня аналитики портала DeepState.

Фокус писал, что о текущей ситуации на Купянском направлении в эфире "Армия TV" от 4 июня рассказал начальник штаба четвертого батальона Первой Президентской бригады Национальной гвардии Украины "Буревій" с позывным "Сириус". По его словам, украинские подразделения эффективно уничтожают как штурмовые группы, так и вражескую логистику еще на дальних подступах к линии фронта.