ЗС РФ захопили стратегічне селище на Харківщині: як це вплине на бойові дії (карта)

Російські окупанти просуваються на правому березі річки Оскіл на Харківщині, яка до цього була природним рубежем. Зокрема, росіяни захопили селище Дворічна, яке має стратегічне значення.

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ЗС РФ давно здійснювали тиск на Дворічну, постійно просочувалися піхотою в глибину і їм вдалося оволодіти населеним пунктом, повідомляє аналітичний портал DeepState.

"Варто зазначити, що дані позначення на мапі є більш уточнюючими після підтвердження просувань кацапів. Противник дуже давно здійснював тиск на Дворічну, просочувався постійно піхотою в глибину і з часом оволодів населеним пунктом, на який вони націлилися з самого початку утворення плацдармів, так як в Дворічній можна зробити опорник з можливістю накопичення піхоти та інших ресурсів для подальших просувань", — зазначили аналітики.

Окупація селища Дворічна на Харківщині Фото: DeepState

Зокрема, російським окупантам вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях немає, так само і в напрямку Фиголівки, яку вони неодноразово намагалися захопити.

У DeepState додали, що основний ресурс ворога — піхота і дрони.

"Не полишають вони також спроби перетягувати через Оскіл техніку, але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися в знаки і вони ж все таки зможуть її затягувати на інший берег", — зауважили аналітики.

Селище Дворічна: яке стратегічне значення має для РФ

Нардепка Маряна Безугла зазначила, що селище Дворічна на Харківщині має стратегічне значення, відколи стало важливою опорною точкою ЗСУ після деокупації регіону.

"Воно розташоване на західному березі річки Оскіл й слугувало бар’єром на шляху просування РФ далі. Тепер Оскіл — вже не природна перешкода", — написала вона.

Нагадаємо, окупаційні сили просунулися в районах Довгенького і Западного Куп'янського району, а також у населеному пункті Богатир Донецької області, повідомили 12 червня аналітики порталу DeepState.

Фокус писав, що про поточну ситуацію на Куп'янському напрямку в ефірі "Армія TV" від 4 червня розповів начальник штабу четвертого батальйону Першої Президентської бригади Національної гвардії України "Буревій" із позивним "Сіріус". За його словами, українські підрозділи ефективно знищують як штурмові групи, так і ворожу логістику ще на далеких підступах до лінії фронту.