РФ потеряла 1 млн солдат: Сырский наградил бойцов ВСУ, которые уничтожили больше всего оккупантов (фото)

ВС РФ за время полномасштабного вторжения на территорию Украины потеряли более 1 миллиона военнослужащих.

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"Пот украинских защитников, их кровь, их усилия, профессионализм и эффективность — вот что обеспечили этот невероятный результат — 1 миллион общих потерь вражеской армии", — отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он также наградил украинских воинов, на чьем счету немало уничтоженных врагов, вражеской техники и вооружения, среди них:

пилот армейской авиации майор Руслан Дегтярев;

представитель танковых войск старший сержант Андрей Шеврикуко;

противотанкист сержант Владимир Тесля;

оператор ударных БпАК солдат Андрей Хомяк.

Александр Сырский награждает украинских военных, которые уничтожили много россиян Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Александр Сырский награждает украинских военных Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

"Пообщался с ребятами относительно их службы, применения новых технологий и образцов оружия. Поблагодарил за неоценимый вклад в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения", — подчеркнул Сырский.

Он также отметил, что бойцов ВСУ наградили высшим почетным знаком отличия главнокомандующего Вооруженных Сил Украины — "Крестом заслуги".

Отличие, которым награждали бойцов ВСУ Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, 12 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери ВС РФ в живой силе превысили миллион.

В мае Александр Сырский сообщил, что только за первые месяцы 2025 года ВС РФ получили 185 тысяч погибших оккупантов.