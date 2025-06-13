Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

РФ потеряла 1 млн солдат: Сырский наградил бойцов ВСУ, которые уничтожили больше всего оккупантов (фото)

Александр Сырский награждает бойцов ВСУ
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" | Александр Сырский награждает бойцов ВСУ

ВС РФ за время полномасштабного вторжения на территорию Украины потеряли более 1 миллиона военнослужащих.

Related video

"Пот украинских защитников, их кровь, их усилия, профессионализм и эффективность — вот что обеспечили этот невероятный результат — 1 миллион общих потерь вражеской армии", — отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он также наградил украинских воинов, на чьем счету немало уничтоженных врагов, вражеской техники и вооружения, среди них:

  • пилот армейской авиации майор Руслан Дегтярев;
  • представитель танковых войск старший сержант Андрей Шеврикуко;
  • противотанкист сержант Владимир Тесля;
  • оператор ударных БпАК солдат Андрей Хомяк.
Александр Сырский награждает украинских военных, которые уничтожили много россиян Fullscreen
Александр Сырский награждает украинских военных, которые уничтожили много россиян
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"
Александр Сырский награждает украинских военных Fullscreen
Александр Сырский награждает украинских военных
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

"Пообщался с ребятами относительно их службы, применения новых технологий и образцов оружия. Поблагодарил за неоценимый вклад в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения", — подчеркнул Сырский.

Он также отметил, что бойцов ВСУ наградили высшим почетным знаком отличия главнокомандующего Вооруженных Сил Украины — "Крестом заслуги".

Отличие, которым награждали бойцов ВСУ Fullscreen
Отличие, которым награждали бойцов ВСУ
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, 12 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери ВС РФ в живой силе превысили миллион.

В мае Александр Сырский сообщил, что только за первые месяцы 2025 года ВС РФ получили 185 тысяч погибших оккупантов.