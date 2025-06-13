РФ втратила 1 млн солдатів: Сирський нагородив бійців ЗСУ, які знищили найбільше окупантів (фото)

ЗС РФ за час повномасштабного вторгнення на територію України втратили понад 1 мільйон військовослужбовців.

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"Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність — ось що забезпечили цей неймовірний результат — 1 мільйон загальних втрат ворожої армії", — зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він також нагородив українських воїнів, на чиєму рахунку чимало знищених ворогів, ворожої техніки та озброєння, серед них:

пілот армійської авіації майор Руслан Дегтярьов;

представник танкових військ старший сержант Андрій Шеврікуко;

протитанкіст сержант Володимир Тесля;

оператор ударних БпАК солдат Андрій Хом’як.

Олександр Сирський нагороджує українських військових, які знищили багато росіян Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Олександр Сирський нагороджує українських військових Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

"Поспілкувався з хлопцями щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї. Подякував за неоціненний внесок у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння", — підкреслив Сирський.

Він також наголосив, що бійців ЗСУ нагородили найвищою почесною відзнакою головнокомандувача Збройних Сил України — "Хрестом заслуги".

Відзнака, якою нагороджували бійців ЗСУ Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Нагадаємо, 12 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що втрати ЗС РФ у живій силі перевищили мільйон.

У травні Олександр Сирський повідомив, що лише за перші місяці 2025 року ЗС РФ отримали 185 тисяч загиблих окупантів.