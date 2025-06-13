РФ втратила 1 млн солдатів: Сирський нагородив бійців ЗСУ, які знищили найбільше окупантів (фото)
ЗС РФ за час повномасштабного вторгнення на територію України втратили понад 1 мільйон військовослужбовців.
"Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність — ось що забезпечили цей неймовірний результат — 1 мільйон загальних втрат ворожої армії", — зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Він також нагородив українських воїнів, на чиєму рахунку чимало знищених ворогів, ворожої техніки та озброєння, серед них:
- пілот армійської авіації майор Руслан Дегтярьов;
- представник танкових військ старший сержант Андрій Шеврікуко;
- протитанкіст сержант Володимир Тесля;
- оператор ударних БпАК солдат Андрій Хом’як.
"Поспілкувався з хлопцями щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї. Подякував за неоціненний внесок у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння", — підкреслив Сирський.
Він також наголосив, що бійців ЗСУ нагородили найвищою почесною відзнакою головнокомандувача Збройних Сил України — "Хрестом заслуги".
Нагадаємо, 12 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що втрати ЗС РФ у живій силі перевищили мільйон.
У травні Олександр Сирський повідомив, що лише за перші місяці 2025 року ЗС РФ отримали 185 тисяч загиблих окупантів.