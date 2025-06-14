Важные элементы ВПК РФ: ночью БПЛА атаковали два химических предприятия (видео)

Сегодня ночью неизвестные беспилотники атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области России, которые задействованы в производстве взрывчатых веществ. При этом, Минобороны РФ рапортует о сбивании более 60 дронов.

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Российская противовоздушная оборона ночью якобы перехватила и уничтожила 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в оборонном ведомстве России.

Как отмечается, 30 БПЛА якобы было сбито над территорией Воронежской области, 11 – над акваторией Азовского моря, 10 – над территорией Белгородской области, 8 – над территорией Ставрополья, 6 – над Крымом и 1 БПЛА – над территорией Самарской области.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку на регион и работу ПВО.

"Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска", — отметил чиновник.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что в Ставропольском крае неизвестными БПЛА был атакован "Невинномысский Азот", который является критически-важным элементом военно-промышленного комплекса России.

Завод производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Уничтоженный пункт управления производством предприятия "Невинномысский Азот" Фото: Exilenova+

На предприятии синтезируют меламин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру – вещества, имеющие двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГ, фугасов, реактивных зарядов. Кроме того, отметил глава ЦПД, с 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, адаптирующихся к нуждам военной химии.

Также, предположительно, был поврежден химзавод и в Самарской области.

"Сегодня ночью была предпринята попытка атаки БпЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска", – сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Вероятно, как пишет проукраинский Telegram-канал Exilenova+, было атаковано крупнейшее в РФ специализированное предприятие по производству катализаторов для переработки и нефтехимии, ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов".

Предприятие специализируется на выпуске сжиженных углеводородных газов, МТАЭ (метил-трет-амилового эфира), бензола, фенола, ацетона, альфа-метилстирола, олефинов, пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), а также является единственным в России производителем синтетического этанола.

Напомним, ночью 12 июня Московскую область России атаковали ударные дроны. Под ударом оказалось предприятие "Резонит" — один из крупнейших производителей печатных плат в РФ.

Также Фокус писал об атаке на Котовский пороховой завод в Тамбовской области.