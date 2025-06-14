Важливі елементи ВПК РФ: вночі БПЛА атакували два хімічні підприємства (відео)

Сьогодні вночі невідомі безпілотники атакували "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї та "Новокуйбишевський завод каталізаторів" у Самарській області Росії, які задіяні у виробництві вибухових речовин. При цьому, Міноборони РФ рапортує про збиття понад 60 дронів.

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Російська протиповітряна оборона вночі нібито перехопила і знищила 66 безпілотних літальних апаратів літакового типу, повідомляють в оборонному відомстві Росії.

Як зазначається, 30 БПЛА нібито було збито над територією Воронезької області, 11 — над акваторією Азовського моря, 10 — над територією Бєлгородської області, 8 — над територією Ставропілля, 6 — над Кримом і 1 БПЛА — над територією Самарської області.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку на регіон і роботу ППО.

"Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська", — зазначив чиновник.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що в Ставропольському краї невідомими БПЛА було атаковано "Невинномиський Азот", який є критично-важливим елементом військово-промислового комплексу Росії.

Завод виробляє до мільйона тонн аміаку і понад мільйон тонн аміачної селітри щорічно — ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.

Знищений пункт управління виробництвом підприємства "Невинномиський Азот" Фото: Exilenova+

На підприємстві синтезують меламін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру — речовини, що мають подвійне призначення і часто використовуються у виробництві ВОГ, фугасів, реактивних зарядів. Крім того, зазначив очільник ЦПД, з 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, що адаптуються до потреб військової хімії.

Також, імовірно, було пошкоджено хімзавод і в Самарській області.

"Сьогодні вночі було здійснено спробу атаки БпЛА одного з промислових підприємств Новокуйбишевська", — повідомив губернатор регіону В'ячеслав Федорищев.

Імовірно, як пише проукраїнський Telegram-канал Exilenova+, атакували найбільше в РФ спеціалізоване підприємство з виробництва каталізаторів для перероблення і нафтохімії, ТОВ "Новокуйбишевський завод каталізаторів".

Підприємство спеціалізується на випуску зріджених вуглеводневих газів, МТАЕ (метил-трет-амілового ефіру), бензолу, фенолу, ацетону, альфа-метилстиролу, олефінів, пара-трет-бутилфенолу (ПТБФ), а також є єдиним у Росії виробником синтетичного етанолу.

Нагадаємо, вночі 12 червня Московську область Росії атакували ударні дрони. Під ударом опинилося підприємство "Резонит" — один із найбільших виробників друкованих плат у РФ.

Також Фокус писав про атаку на Котовський пороховий завод у Тамбовській області.