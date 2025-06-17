Украинские военные при увольнении могут рассчитывать на выплаты: что именно положено

Украинские военнослужащие, увольняющиеся со службы в условиях военного положения, имеют право на ряд социальных выплат и компенсаций. Государство предусмотрело несколько видов материальной поддержки, которые выплачиваются в зависимости от основания увольнения и продолжительности службы.

Related video

Кто из военнослужащих может рассчитывать на выплаты и какие механизмы предусмотрены государством разбирались в АрмияInform.

Компенсации и пособия при увольнении

Одной из основных выплат является компенсация за неполученное вещевое имущество. Она полагается офицерам, сержантам и рядовым (кроме срочников и курсантов). Размер компенсации определяется на основании справки о стоимости имущества, не полученного за время службы, и утверждается приказом командира части.

Кроме того, Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрена единовременная денежная помощь. Ее размер составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы. На такую помощь могут рассчитывать:

военнослужащие, увольняемые по состоянию здоровья или после освобождения из плена;

военные с выслугой от 10 лет при увольнении по семейным обстоятельствам, истечению контракта, возрасту, сокращению штатов и другим законным причинам;

офицеры, проходившие службу по призыву, при завершении срока службы, по состоянию здоровья или при наличии малолетних детей (для военнослужащих-женщин) в условиях особого периода.

Дополнительно, военным, мобилизованным или призванным в особый период, положена единовременная помощь в размере 4% месячного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% от месячного оклада. Выплата производится только по итогам полного месяца службы, без учета надбавок и премий.

При этом отмечается, что в ряде случаев в выплате могут отказать — например, при увольнении за несоответствие, приговоре суда или коррупционном правонарушении.

Отпуск, оздоровление и бытовые вопросы

Также предусмотрена компенсация за неиспользованные отпуска, включая основной и дополнительные дни за прошлые годы. Сумма определяется на основе оклада, звания, выслуги лет и других регулярных доплат.

Если военнослужащий не получил ежегодную денежную помощь на оздоровление, она выплачивается при увольнении в полном объеме.

Наконец, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, положенная один раз в год, также может быть выплачена при увольнении, если ранее военнослужащий ее не получил. В 2025 году ее размер составляет одну месячную зарплату.

Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим, участвующим в боевых действиях или выполняющим специальные задачи, связанные с обороной страны, полагаются дополнительные денежные выплаты, известные в войсках как "боевые".