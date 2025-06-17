Українські військові при звільненні можуть розраховувати на виплати: що саме належить

Українські військовослужбовці, які звільняються зі служби в умовах воєнного стану, мають право на низку соціальних виплат і компенсацій. Держава передбачила кілька видів матеріальної підтримки, які виплачуються залежно від підстави звільнення та тривалості служби.

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Хто з військовослужбовців може розраховувати на виплати і які механізми передбачені державою розбиралися в АрміяInform.

Компенсації та допомоги при звільненні

Однією з основних виплат є компенсація за неотримане речове майно. Вона належить офіцерам, сержантам і рядовим (крім строковиків і курсантів). Розмір компенсації визначається на підставі довідки про вартість майна, не отриманого за час служби, і затверджується наказом командира частини.

Крім того, Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачена одноразова грошова допомога. Її розмір становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. На таку допомогу можуть розраховувати:

військовослужбовці, яких звільняють за станом здоров'я або після звільнення з полону;

військові з вислугою від 10 років під час звільнення за сімейними обставинами, закінченням контракту, віком, скороченням штатів та з інших законних причин;

офіцери, які проходили службу за призовом, у разі завершення строку служби, за станом здоров'я або за наявності малолітніх дітей (для військовослужбовців-жінок) в умовах особливого періоду.

Додатково, військовим, мобілізованим або призваним в особливий період, передбачена одноразова допомога в розмірі 4% місячного забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менше 25% від місячного окладу. Виплата проводиться тільки за підсумками повного місяця служби, без урахування надбавок і премій.

Водночас наголошується, що в низці випадків у виплаті можуть відмовити — наприклад, у разі звільнення за невідповідність, вироку суду або корупційного правопорушення.

Відпустка, оздоровлення та побутові питання

Також передбачена компенсація за невикористані відпустки, включно з основною та додатковими днями за минулі роки. Сума визначається на основі окладу, звання, вислуги років та інших регулярних доплат.

Якщо військовослужбовець не отримав щорічну грошову допомогу на оздоровлення, вона виплачується при звільненні в повному обсязі.

Нарешті, матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань, яка передбачена один раз на рік, також може бути виплачено під час звільнення, якщо раніше військовослужбовець її не отримав. У 2025 році її розмір становить одну місячну зарплату.

Раніше повідомлялося, що українським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях або виконують спеціальні завдання, пов'язані з обороною країни, належать додаткові грошові виплати, відомі у військах як "бойові".