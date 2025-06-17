"Стратегическая ошибка": Макрон раскритиковал Израиль и промахнулся насчет намерений Трампа

Во время брифинга на саммите G7 в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному прекращению огня по мирному населению как Ирана, так и Израиля. Он подчеркнул, что внешнее военное вмешательство никогда не вело к стабильности.

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"Те, кто считает, что бомбардировки извне могут спасти страну, вопреки ей самой и против нее самой, всегда ошибались", — сказал политик, как передали 17 июня в Anadolu Agency.

Попытку силой изменить режим в Иране он назвал "стратегической ошибкой". Также Макрон осудил обстрелы гражданских районов и инфраструктуры.

"Абсолютно необходимо, чтобы все удары, которые осуществляются с обеих сторон, по энергетической, административной и культурной инфраструктуре, и особенно по гражданскому населению, прекратились. Их ничто не оправдывает, и они абсолютно нетерпимы", — заявил он.

В Arab News передали, что также французский лидер положительно высказался о возможном перемирии усилиями США. Это произошло на фоне того, как президент Дональд Трамп досрочно уехал с саммита из-за эскалации на Ближнем Востоке.

По данным The Guardian, Макрон заявил, что Трамп рассматривает перспективу прекращения огня между Израилем и Ираном.

"Предложение встретиться и обменяться мнениями действительно существует. Предложение было сделано специально для того, чтобы добиться прекращения огня, а затем начать более широкие дискуссии. Теперь мы должны увидеть, будут ли стороны придерживаться этого предложения", — отметил он.

Президент Франции назвал это положительным сдвигом и подчеркнул, что переговоры должны быть возобновлены, а гражданские люди — защищены.

Однако в The New York Post сообщили, что Трамп опроверг слова Макрона относительно предложения установить перемирие между Ираном и Израилем.

"Президент Франции Эммануэль Макрон, который стремится к пиару, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Это не так", — заявил он.

Республиканец заверил, что Макрон не имеет представления, почему на самом деле он уехал со встречи G7. В то же время президент США заверил, что с прекращением огня это не связано, речь идет о чем-то "гораздо большем".

"Намеренно или нет, но Эммануэль всегда ошибается", — добавил Трамп.

В The Economic Times сообщили, что в своем совместном заявлении страны G7 призвали к "деэскалации" на Ближнем Востоке и подтвердили право Израиля на самозащиту. Лидеры заверили, что Иран "никогда не сможет иметь ядерное оружие".

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал всех "немедленно эвакуироваться" из Тегерана. Он сообщил, что приказал Ирану подписать "соглашение", и заверил, что страна не может иметь ядерное оружие.

Также Трамп сделал ряд заявлений во время визита на саммит G7 относительно Украины, Канаты и своего предшественника Джо Байдена. Правда, журналисты поймали президента США на лжи.