"Стратегічна помилка": Макрон розкритикував Ізраїль і схибив щодо намірів Трампа

Під час брифінгу на саміті G7 в Канаді президент Франції Еммануель Макрон закликав до негайного припинення вогню по мирному населенню як Ірану, так і Ізраїлю. Він наголосив, що зовнішнє військове втручання ніколи не вело до стабільності.

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"Ті, хто вважає, що бомбардування ззовні можуть врятувати країну, всупереч їй самій і проти неї самої, завжди помилялися", — сказав політик, як передали 17 червня в Anadolu Agency.

Спробу силою змінити режим в Ірані він назвав "стратегічною помилкою". Також Макрон засудив обстріли цивільних районів та інфраструктури.

"Абсолютно необхідно, щоб всі удари, які здійснюються з обох сторін, по енергетичній, адміністративній та культурній інфраструктурі, і особливо по цивільному населенню, припинилися. Їх ніщо не виправдовує, і вони абсолютно нетерпимі", — заявив він.

В Arab News передали, що також французький лідер позитивно висловився про можливе перемир’я зусиллями США. Це сталося на тлі того, як президент Дональд Трамп достроково поїхав з саміту через ескалацію на Близькому Сході.

За даними The Guardian, Макрон заявив, що Трамп розглядає перспективу припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

"Пропозиція зустрітися й обмінятися думками дійсно існує. Пропозиція була зроблена спеціально для того, щоб домогтися припинення вогню, а потім почати ширші дискусії. Тепер ми повинні побачити, чи будуть сторони дотримуватися цієї пропозиції", — зазначив він.

Президент Франції назвав це позитивним зрушенням і підкреслив, що переговори мають бути відновлені, а цивільні люди — захищені.

Однак у The New York Post повідомили, що Трамп спростував слова Макрона щодо пропозиції встановити перемир’я між Іраном та Ізраїлем.

"Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне піару, помилково заявив, що я залишив саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона і працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це не так", — заявив він.

Республіканець запевнив, що Макрон не має уявлення, чому насправді він поїхав з зустрічі G7. Водночас президент США запевнив, що з припиненням вогню це не пов’язано, йдеться про щось "набагато більше".

"Навмисно чи ні, але Еммануель завжди помиляється", — додав Трамп.

У The Economic Times повідомили, що у своїй спільній заяві країни G7 закликали до "деескалації" на Близькому Сході та підтвердили право Ізраїлю на самозахист. Лідери запевнили, що Іран "ніколи не зможе мати ядерну зброю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав усіх "негайно евакуюватися" з Тегерану. Він повідомив, що наказав Ірану підписати "угоду", і запевнив, що країна не може мати ядерну зброю.

Також Трамп зробив низку заяв під час візиту на саміт G7 щодо України, Канати й свого попередника Джо Байдена. Щоправда, журналісти зловили президента США на брехні.