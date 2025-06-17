Перевірка фактів: на саміті G7 Трамп зробив неправдиві заяви про Україну, Трюдо і нелегалів

Саміт "Великої сімки" в канадському штаті Альберта зараз триває без президента США. Дональд Трамп достроково відбув до Вашингтона, зробивши кілька спірних заяв.

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Під час візиту до Канади на саміт G7 президент США Дональд Трамп повторив одне зі своїх численних неправдивих тверджень про Канаду — знову помилково звинувативши колишнього прем'єр-міністра-ліберала Джастіна Трюдо у виключенні Росії з групи, раніше відомої як "Велика вісімка", пише CNN.

Трамп зробив неправдиві заяви на саміті "Великої сімки"

Говорячи про президента Росії Володимира Путіна, Трамп заявив у понеділок: "Його вигнали — Трюдо, який переконав одного або двох людей, разом з Обамою. Його вигнали. І він не дуже задоволений цим, я можу вам сказати".

Трюдо став прем'єр-міністром Канади в листопаді 2015 року — за 19 з гаком місяців після виключення Росії з "Великої вісімки" 2014 року, форуму, що складається з країн із великою індустріальною економікою. Саме консервативний попередник Трюдо на посаді прем'єр-міністра Стівен Гарпер очолив зусилля з видворення Росії після анексії РФ Кримського півострова 2014 року. Ліберали Трюдо навіть не були найбільшою опозиційною партією в Палаті громад Канади на той час.

Трамп зробив неправдиву заяву, стоячи поруч із прем'єр-міністром Марком Карні, наступником Трюдо на посаді лідера лібералів.

Виступаючи перед журналістами разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп помилково описав свою торговельну угоду з Великою Британією як угоду з Європейським союзом, до якого Велика Британія не входить. Потім Трамп двічі повторив своє давно спростоване твердження про те, що колишній президент Джо Байден надав Україні "350 мільярдів доларів" допомоги. Ця цифра не зовсім правильна.

За даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, який уважно відстежує міжнародну допомогу Україні, США виділили Україні близько 138 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги з кінця січня 2022 року по квітень 2025 року. (Цей період включає понад три місяці нинішнього президентства Трампа).

Можна дійти до різних результатів, використовуючи різні методики підрахунку, але, в будь-якому разі, немає жодних підстав для цифри Трампа в "350 млрд доларів". Зазначається, що США виділили близько 185 млрд доларів до березня 2025 року, включно з близько 90 млрд фактично виплачених — і це включає гроші, витрачені в США або надіслані в інші країни, крім України.

Також Трамп знову підняв тему нелегальних мігрантів епохи свого попередника Джо Байдена і знову зробив неправдиву заяву.

Говорячи про нелегальних іммігрантів на саміті G7 у понеділок, Трамп повторив своє часте твердження, що "Байден дозволив 21 мільйону осіб приїхати в нашу країну". Ця цифра "21 мільйон" теж невірна. Станом на грудень 2024 року, останній повний місяць за адміністрації Байдена, у країні було зафіксовано менше ніж 11 мільйонів "зустрічей" із мігрантами по всій країні за час цієї адміністрації, включно з мільйонами, яких швидко вислали з країни; навіть якщо додати так званих утікачів, що уникнули виявлення, яких республіканці в Палаті представників оцінюють приблизно у 2,2 мільйона, немає жодних шансів, що загальне число склало "21 мільйон".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про протести в Каліфорнії проти політики Дональда Трампа. Штат, очолюваний губернатором-демократом Гевіном Ньюсомом, натякає на відділення від США.

Також на саміті "Великої сімки" загальну увагу привернула реакція прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні на репліки президента Франції Емманюеля Макрона.