Проверка фактов: на саммите G7 Трамп сделал ложные заявления об Украине, Трюдо и нелегалах

Саммит "Большой семерки" в канадском штате Альберта сейчас продолжается без президента США. Дональд Трамп досрочно отбыл в Вашингтон, сделав несколько спорных заявлений.

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Во время визита в Канаду на саммит G7 президент США Дональд Трамп повторил одно из своих многочисленных ложных утверждений о Канаде — снова ошибочно обвинив бывшего премьер-министра-либерала Джастина Трюдо в исключении России из группы, ранее известной как "Большая восьмерка", пишет CNN.

Трамп сделал ложные заявления на саммите "Большой семерки"

Говоря о президенте России Владимире Путине, Трамп заявил в понедельник: "Его выгнали — Трюдо, который убедил одного или двух человек, вместе с Обамой. Его выгнали. И он не очень доволен этим, я могу вам сказать".

Трюдо стал премьер-министром Канады в ноябре 2015 года — через 19 с лишним месяцев послt исключения России из "Большой восьмерки" в 2014 году, форума, состоящего из стран с крупной индустриальной экономикой. Именно консервативный предшественник Трюдо на посту премьер-министра Стивен Харпер возглавил усилия по выдворению России после аннексии РФ Крымского полуострова в 2014 году. Либералы Трюдо даже не были крупнейшей оппозиционной партией в Палате общин Канады в то время.

Трамп сделал ложное заявление, стоя рядом с премьер-министром Марком Карни, преемником Трюдо на посту лидера либералов.

Выступая перед журналистами вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп ошибочно описал свою торговую сделку с Великобританией как сделку с Европейским союзом, в который Великобритания не входит. Затем Трамп дважды повторил свое давно опровергнутое утверждение о том, что бывший президент Джо Байден предоставил Украине "350 миллиардов долларов" помощи. Эта цифра не совсем верна.

По данным Кильского института мировой экономики, немецкого аналитического центра, который внимательно отслеживает международную помощь Украине, США выделили Украине около 138 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи с конца января 2022 года по апрель 2025 года. (Этот период включает более трех месяцев нынешнего президентства Трампа.)

Можно прийти к разным результатам, используя разные методики подсчета, но, в любом случае, нет никаких оснований для цифры Трампа в "350 млрд долларов". Отмечается, что США выделили около 185 млрд долларов до марта 2025 года, включая около 90 млрд фактически выплаченных — и это включает деньги, потраченные в США или отправленные в другие страны, помимо Украины .

Также Трамп снова поднял тему нелегальных мигрантов эпохи своего предшественника Джо Байдена и снова сделал ложное заявление.

Говоря о нелегальных иммигрантах на саммите G7 в понедельник, Трамп повторил свое частое утверждение, что "Байден позволил 21 миллиону человек приехать в нашу страну". Эта цифра "21 миллион" тоже неверна. По состоянию на декабрь 2024 года, последний полный месяц при администрации Байдена, в стране было зафиксировано менее 11 миллионов "встреч" с мигрантами по всей стране за время этой администрации, включая миллионы, которые были быстро высланы из страны; даже если добавить так называемых беглецов, которые избежали обнаружения, которых республиканцы в Палате представителей оценивают примерно в 2,2 миллиона, нет никаких шансов, что общее число составило "21 миллион".

Напомним, ранее Фокус писал о протестах в Калифорнии против политики Дональда Трампа. Штат, возглавляемый губернатором-демократом Гэвином Ньюсомом, намекает на отделение от США.

Также на саммите "Большой семерки" всеобщее внимание привлекла реакция премьер-министра Италии Джорджии Мелони на реплики президента Франции Эмманюэля Макрона.