Иран сбил израильский беспилотник Hermes 900: ЦАХАЛ подтвердил (видео)

На территории Ирана 18 июня упал израильский тяжелый беспилотник Hermes 900 класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), который был оснащен высокоточным вооружением. Аппарат был обнаружен на востоке провинции Исфахан.

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Hermes 900 якобы был сбит зенитной ракетой, сообщило государственное агентство Ирана IRIB News, однако на опубликованных кадрах незаметны явные повреждения от поражающих элементов перехватчика.

По данным агентства, дрон вел оптико-электронную разведку гористой местности и городских районов, предположительно с целью выявления развернутых систем ПВО Bavar-373. Эти ЗРК, как ранее утверждали в Тегеране, уже сбили три израильских истребителя пятого поколения F-35I Adir, хотя объективных доказательств этому нет.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила потерю своего беспилотника над Ираном.

"В ходе оперативной деятельности ракета класса "земля-воздух" была выпущена по беспилотному самолету ВВС. Самолет упал в воздушном пространстве Ирана, жертв нет, и нет опасений утечки информации", — говорится в официальном сообщении.

Hermes 900: тактическая платформа высокой автономности

Разработанный израильской компанией Elbit Systems, Hermes 900 представляет собой один из наиболее продвинутых израильских беспилотников. Он способен выполнять продолжительные разведывательные и ударные миссии на высоте до 9100 метров и длительностью до 36 часов. При этом радиус управления составляет до 1000 км по радиоканалу и до 2500 км через спутниковую связь.

При взлетной массе до 1180 кг дрон несет до 350 кг полезной нагрузки, включая:

оптико-электронные сенсоры;

радары с синтезированной апертурой (SAR);

аппаратуру радиоэлектронной разведки (РЭР),

спутниковые каналы передачи данных.

В ударной конфигурации Hermes 900 может применяться для нанесения точечных ударов корректируемыми боеприпасами и малогабаритными ракетами класса "воздух-поверхность".

Стоимость одного комплекса Hermes 900 может доходить до 35 млн долларов США в зависимости от комплектации. Например, контракт Швейцарии на шесть дронов с наземным оборудованием и обучением составил порядка 256 млн долларов, что подчеркивает его дороговизну в сравнении с аналогами.

По классу дрон сопоставим с американским MQ-9 Reaper, но уступает ему по массе и боевому потенциалу. Вместе с тем Hermes 900 выигрывает в длительности автономной работы и возможностях скрытного применения в условиях отсутствия полного господства в воздухе.

Ранее сообщалось, что с начала боевых действий 13 июня в рамках операции “Народ как лев” израильская сторона заявила об уничтожении более 200 пусковых установок баллистических ракет Ирана. В итоге за последние сутки Иран смог выпустить лишь около 20 баллистических ракет по территории Израиля.