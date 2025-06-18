Іран збив ізраїльський безпілотник Hermes 900: ЦАХАЛ підтвердив втрату (відео)

На території Ірану 18 червня впав ізраїльський важкий безпілотник Hermes 900 класу MALE (Medium Altitude Long Endurance), який був оснащений високоточним озброєнням. Апарат було виявлено на сході провінції Ісфахан.

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Hermes 900 нібито був збитий зенітною ракетою, повідомило державне агентство Ірану IRIB News, проте на опублікованих кадрах непомітні явні пошкодження від елементів ураження перехоплювача.

За даними агентства, дрон вів оптико-електронну розвідку гористої місцевості та міських районів, імовірно з метою виявлення розгорнутих систем ППО Bavar-373. Ці ЗРК, як раніше стверджували в Тегерані, вже збили три ізраїльські винищувачі п'ятого покоління F-35I Adir, хоча об'єктивних доказів цьому немає.

Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила втрату свого безпілотника над Іраном.

"Під час оперативної діяльності ракета класу "земля-повітря" була випущена по безпілотному літаку ВПС. Літак упав у повітряному просторі Ірану, жертв немає, і немає побоювань витоку інформації", — йдеться в офіційному повідомленні.

Hermes 900: тактична платформа високої автономності

Розроблений ізраїльською компанією Elbit Systems, Hermes 900 являє собою один з найбільш просунутих ізраїльських безпілотників. Він здатний виконувати тривалі розвідувальні та ударні місії на висоті до 9100 метрів і тривалістю до 36 годин. При цьому радіус управління становить до 1000 км по радіоканалу і до 2500 км через супутниковий зв'язок.

За злітної маси до 1180 кг дрон несе до 350 кг корисного навантаження, включно з:

оптико-електронні сенсори;

радари із синтезованою апертурою (SAR);

апаратуру радіоелектронної розвідки (РЕР),

супутникові канали передачі даних.

В ударній конфігурації Hermes 900 може застосовуватися для завдавання точкових ударів коригованими боєприпасами і малогабаритними ракетами класу "повітря-поверхня".

Вартість одного комплексу Hermes 900 може доходити до 35 млн доларів США залежно від комплектації. Наприклад, контракт Швейцарії на шість дронів із наземним обладнанням і навчанням склав близько 256 млн доларів, що підкреслює його дорожнечу порівняно з аналогами.

За класом дрон можна порівняти з американським MQ-9 Reaper, але поступається йому за масою і бойовим потенціалом. Водночас Hermes 900 виграє в тривалості автономної роботи та можливостях прихованого застосування в умовах відсутності повного панування в повітрі.

Раніше повідомлялося, що з початку бойових дій 13 червня в рамках операції "Народ як лев" ізраїльська сторона заявила про знищення понад 200 пускових установок балістичних ракет Ірану. У підсумку за останню добу Іран зміг випустити лише близько 20 балістичних ракет по території Ізраїлю.