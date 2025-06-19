Окружение Торецка и подход к Константиновке: ВС РФ наступают на Донбассе, – карта DeepState

Российские войска продвинулись у села Александро-Калиново Донецкой области. Ситуация вокруг Константиновки — одна из самых горячих на фронте.

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Александро-Калиново и Катериновка — важные населенные пункты в районе Торецка. Если россияне подойдут к ним, это создаст угрозу логистике всего города и взятие главных путей под огневой контроль, сообщила команда аналитиков DeepState.

Району удержания Щербиновки и Петровки грозит опасность. Карта DeepState

Далее в неприятном положении окажется район удержания Щербиновки и Петровки. Сейчас противник из Новооленовки пытается подобраться к Яблоновке, а из Зари и Романовки — давит в направлении Катериновки.

Силы обороны Украины прилагают усилия, чтобы не допустить продвижений ВС РФ. К сожалению, эффективная работа дронами и количественное преимущество российской пехоты дают результаты.

Одновременно усложняется ситуация к северу от Торецка, в районе Дачного и Дылеевки. Враг недавно продвинулся и ставит цель обойти город.

Выход российских оккупантов на Дылеевку угрожает подразделениям, удерживающим район возле Курдюмовки. ВС РФ сейчас накапливают там силы, постоянно штурмуют позиции украинских бойцов, а у бригады, которая отвечает за эту зону, имеет большие проблемы после долгих сроков службы. Как минимум, ее нужно усилить, отмечают специалисты.

Напряженная ситуация сложилась возле населенных пунктов Попов Яр и Малиновка. Первый для армии РФ важен, чтобы далее продвигаться и завести пилотов для работы по логистике, которая идет в районе Дружковки.

"У них [россиян] уже были попытки такой работы, только они выводили экипажи буквально на ноль. Малиновка — путь сначала на поселок Новоэкономическое, которое может стать опорным пунктом для противника, а затем на Мирноград и Покровск", — заключила команда.

Оперативно-тактическая группировка войск "Хортица" сообщает, что самые интенсивные атаки ВС РФ идут на Покровском направлении. Оккупанты наступают в районах Алексеевки, Полтавки, Новосергеевки, Удачного, Малиновки, Николаевки, Миролюбовки и Проминя.

Напомним, войска РФ развивают наступление в Сумской области, некоторые дороги украинские военные защищают антидроновыми сетками.

Немецкое издания Die Welt сообщало, что ВС РФ захватывают 15-20 километров украинских территорий за сутки. Журналисты полагают, что у Киева "дела идут плохо".