"Прорвали четвертую линию обороны": РФ оккупирует 15-20 км украинской земли в сутки, — Die Welt

Брюссельский корреспондент Кристоф Шильц со ссылкой на отчеты пишет о росте темпа наступления РФ в Украине. По его словам, россияне оккупируют территории со скоростью 15-20 километров в сутки.

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Шильц считает, что для Киева "дела идут плохо" как на политическом уровне, так и на фронте. В публикации для издания Die Welt 18 июня он пишет, что оккупанты продвигаются все дальше на запад вглубь украинской территории.

По словам Шильца, вооруженные силы РФ смогли частично прорвать импровизированную четвертую линию обороны Украины, которая якобы часто состояла только из колючей проволоки. Журналист отметил, что Кремль стремится захватить Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в дополнение к уже в значительной степени оккупированным Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областям и Крыму.

Также со ссылкой на материал Wall Street Journal от 11 июня Шильц пишет, что в мае ВС РФ захватили больше территорий, чем за почти любой месяц с начала полномасштабного вторжения.

Летнее наступление РФ: ВСУ не хватает оружия и солдат

Корреспондент отметил, что летнее наступление РФ стартовало в начале июня. С тех пор оккупанты постоянно обстреливают позиции ВСУ ракетами и дронами на оптоволокне, пытаются отрезать украинских бойцов от линий снабжения и взять в окружение, а за май сбросили около 6 000 авиабомб.

В то время как поставки западного оружия Украине значительно сократились по сравнению с предыдущим годом, российская оружейная промышленность работает на полную мощность, пишет Шильц. По его словам, многим украинским бригадам не хватает оружия, боеприпасов и солдат и они настолько истощены, что "едва могут воевать".

"Зато российские вооруженные силы сейчас переживают приток новобранцев выше среднего, поскольку многие мужчины боятся, что война может скоро закончиться, и хотят обеспечить себе выгодные бонусные выплаты после поступления на службу", — утверждает журналист.

Наступление РФ в Украине: решающим будет вопрос ресурсов

Однако нынешние территориальные достижения ВС РФ не обязательно являются решающими в войне в Украине, отметил военный аналитик, полковник Маркус Райснер из Министерства обороны в Вене. По его словам, важнее вопрос потребления ресурсов и то, как долго Украина сможет продержаться. Райснер сослался на слова бывшего российского и советского военачальника Александра Свечина, который сказал, что если невозможно достичь быстрой победы — нужно медленно раздавливать врага.

"И именно это Россия сейчас и делает", — отметил военный аналитик.

Ситуация на фронте по состоянию на 17 июня по данным аналитиков DeepState Фото: скриншот

Напомним, в опубликованном 13 июня материале журналисты The New York Times со ссылкой на украинских офицеров писали о заходе ВС РФ на Днепропетровщину. Представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов опроверг информацию издания и отмечал, что данных о пересечении оккупантами границы Днепропетровской области нет.

Издание The Washington Post 12 июня писало, что наступление в Украине для России стоило больше человеческих жизней, чем во всех войнах советской и российской армий после Второй мировой. При этом с января 2024 года Кремлю удалось оккупировать менее 4 700 квадратных километров новых территорий.