"Прорвали четверту лінію оборони": РФ окуповує 15-20 км української землі на добу, — Die Welt

Брюссельський кореспондент Крістоф Шильц з посиланням на звіти пише про зростання темпу наступу РФ в Україні. За його словами, росіяни окуповують території зі швидкістю 15-20 кілометрів на добу.

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Шильц вважає, що для Києва "справи йдуть погано" як на політичному рівні, так і на фронті. В публікації для видання Die Welt 18 червня він пише, що окупанти просуваються все далі на захід углиб української території.

За словами Шильца, збройні сили РФ змогли частково прорвати імпровізовану четверту лінію оборони України, що нібито часто складалася лише з колючого дроту. Журналіст зазначив, що Кремль прагне захопити Сумську, Харківську та Дніпропетровську області на додачу до вже значною мірою окупованих Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Також із посиланням на матеріал Wall Street Journal від 11 червня Шильц пише, що у травні ЗС РФ захопили більше територій, ніж за майже будь-який місяць від початку повномасштабного вторгнення.

Літній наступ РФ: ЗСУ бракує зброї та солдатів

Кореспондент зазначив, що літній наступ РФ стартував на початку червня. Відтоді окупанти постійно обстрілюють позиції ЗСУ ракетами та дронами на оптоволокні, намагаються відрізати українських бійців від ліній постачання і взяти в оточення, а за травень скинули близько 6 000 авіабомб.

Тоді як постачання західної зброї України значно скоротилося порівняно з попереднім роком, російська збройна промисловість працює на повну потужність, пише Шильц. За його словами, багатьом українським бригадам бракує зброї, боєприпасів і солдатів та вони настільки виснажені, що "ледь можуть воювати".

"Натомість російські збройні сили зараз переживають вищий за середній приплив новобранців, оскільки багато чоловіків бояться, що війна може скоро закінчитися, і хочуть забезпечити собі вигідні бонусні виплати після вступу на службу", — стверджує журналіст.

Наступ РФ в Україні: вирішальним буде питання ресурсів

Проте нинішні територіальні здобутки ЗС РФ не обов'язково є вирішальними у війні в Україні, зауважив військовий аналітик, полковник Маркус Райснер з Міністерства оборони у Відні. За його словами, важливішим є питання споживання ресурсів і те, як довго Україна зможе протриматися. Райснер послався на слова колишнього російського і радянського воєначальника Олександра Свєчина, який сказав, що якщо неможливо досягти швидкої перемоги — потрібно повільно розчавлювати ворога.

"І саме це Росія зараз і робить", — зазначив військовий аналітик.

Ситуація на фронті станом на 17 червня за даними аналітиків DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, в опублікованому 13 червня матеріалі журналісти The New York Times з посиланням на українських офіцерів писали про захід ЗС РФ на Дніпропетровщину. Речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов спростував інформацію видання та зазначав, що даних про перетин окупантами кордону Дніпропетровської області немає.

Видання The Washington Post 12 червня писало, що наступ в Україні для Росії коштував більше людських життів, ніж у всіх війнах радянської та російської армій після Другої світової. При цьому від січня 2024 року Кремлю вдалося окупувати менше ніж 4 700 квадратних кілометрів нових територій.