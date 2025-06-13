В NYT повідомили про захід ЗС РФ на Дніпропетровщину: в ОСУВ "Хортиця" відреагували

Військові ЗС РФ заходять у Дніпропетровську область з Донеччини невеликими загонами та планують розширювати наступ на цій ділянці фронту, розповіли журналістам українські бійці на умовах анонімності. Речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов зі свого боку повідомляє, що даних про перетин російськими військами адмінкордону Дніпропетровщини немає.

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Українські офіцери повідомили The New York Times, що росіяни накопичили значні сили для розширення наступу на кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Журналісти з посиланням на бійців ЗСУ та військових аналітиків пишуть, що ці дії окупантів спрямовані як на підрив морального духу українців, так і на посилення оборони в сусідніх районах, де вони вже змогли закріпитися.

Також автори статті зазначають, що просування росіян у цьому регіону відображено на мапі поля бою від вашингтонського Інституту вивчення війни за 12 червня.

Ситуація на кордоні Дніпропетровської та Донецької області на мапі ISW за 12 червня Фото: ISW

Офіцер із позивним "Барбаросса" з 72-ї бригади Збройних сил України, що воює біля кордону з Дніпропетровською областю, сказав журналістам, що противник накопичив на цьому напрямку "багато сил" та має намір просуватися глибше в регіон.

"Ворог використовує тактику малих груп — від двох до чотирьох, іноді шістьох солдатів, які переміщуються від лінії дерев до лінії дерев або від будівлі до будівлі", — сказав "Барбаросса".

Також про наступ РФ на цьому напрямку говорять солдати 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Медики цього підрозділу з осені 2024 року чотири рази були змушені переміщувати на захід свої стабілізаційні пункти — невеликі польові шпиталі, які зазвичай ставлять за кілька кілометрів від лінії боєзіткнення. Наприкінці минулого року вони розмістили пункт у селі Новопавлівка Дніпропетровської області, поблизу адміністративного кордону з Донеччиною. Проте останніми тижнями будівля була сильно пошкоджена й медики знову почали відступати вглиб Дніпропетровщини, розповіли військові 33-ї ОМБр.

Офіцер Віктор, який служить на цій ділянці фронту, сказав, що очікує на спроби окупантів захопити Новопавлівку, що розташована на стратегічно вигідній височині. Потім, за його словами, росіяни можуть спробувати просунутися на північ у напрямку селища Межова. Таким чином ворог зможе утворити буферну зону глибиною близько 10 км для захисту флангів та підготовки наступу на Покровськ у Донецькій області.

Наступ ЗС РФ на Дніпропетровщину: коментар ОСУВ "Хортиця"

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов сказав "Суспільному", що ситуація на Дніпропетровському напрямку лишається незмінною та інформації про перетин окупантами адмінкордону немає. Проте він зазначив, що нові дані можуть з'явитися ввечері 13 червня.

Пресофіцер ОСУВ "Хортиця" Андрій Задубінний також заперечив, що війська РФ зайшли на Дніпропетровщину.

"Проникнення ворога на територію Дніпропетровської області не зафіксовано. Ми спростовуємо цю інформацію", — сказав журналістам пресофіцер.

Генштаб ЗСУ також само не підтверджував інформацію про захід військових РФ до Дніпропетровської області.

"На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників", — ідеться у звіті за добу 12 червня.

Наступ РФ на Дніпропетровську область — що відомо

Лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" 11 червня розповідав про появу ЗС РФ у Дніпропетровській області. Він зазначав, що росіяни просуваються малими групами в напрямку Новопавлівки, та українські бійці ліквідовують їх за допомогою FPV-дронів та не дають закріпитися за адмінмежею.

Генштаб ЗСУ 8 червня спростовував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про захід на територію Дніпропетровської області російських військ та повідомляли, що бої на Донеччині тривають.