В NYT сообщили о заходе ВС РФ на Днепропетровщину: в ОСУВ "Хортица" отреагировали

Военные ВС РФ заходят в Днепропетровскую область из Донецкой области небольшими отрядами и планируют расширять наступление на этом участке фронта, рассказали журналистам украинские бойцы на условиях анонимности. Представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в свою очередь сообщает, что данных о пересечении российскими войсками админграницы Днепропетровщины нет.

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Украинские офицеры сообщили The New York Times, что россияне накопили значительные силы для расширения наступления на границе Донецкой и Днепропетровской области. Журналисты со ссылкой на бойцов ВСУ и военных аналитиков пишут, что эти действия оккупантов направлены как на подрыв морального духа украинцев, так и на усиление обороны в соседних районах, где они уже смогли закрепиться.

Также авторы статьи отмечают, что продвижение россиян в этом регионе отражено на карте поля боя от вашингтонского Института изучения войны за 12 июня.

Ситуация на границе Днепропетровской и Донецкой области на карте ISW за 12 июня Фото: ISW

Офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады Вооруженных сил Украины, воюющей у границы с Днепропетровской областью, сказал журналистам, что противник накопил на этом направлении "много сил" и намерен продвигаться глубже в регион.

"Враг использует тактику малых групп — от двух до четырех, иногда шестерых солдат, которые перемещаются от линии деревьев к линии деревьев или от здания к зданию", — сказал "Барбаросса".

Также о наступлении РФ на этом направлении говорят солдаты 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Медики этого подразделения с осени 2024 года четыре раза были вынуждены перемещать на запад свои стабилизационные пункты — небольшие полевые госпитали, которые обычно ставят в нескольких километрах от линии боестолкновения. В конце прошлого года они разместили пункт в селе Новопавловка Днепропетровской области, вблизи административной границы с Донецкой областью. Однако в последние недели здание было сильно повреждено и медики снова начали отступать вглубь Днепропетровщины, рассказали военные 33-й ОМБр.

Офицер Виктор, который служит на этом участке фронта, сказал, что ожидает попытки оккупантов захватить Новопавловку, расположенную на стратегически выгодной возвышенности. Затем, по его словам, россияне могут попытаться продвинуться на север в направлении поселка Межевая. Таким образом враг сможет создать буферную зону глубиной около 10 км для защиты флангов и подготовки наступления на Покровск в Донецкой области.

Наступление ВС РФ на Днепропетровщину: комментарий ОСУВ "Хортица"

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сказал "Суспільному", что ситуация на Днепропетровском направлении остается неизменной и информации о пересечении оккупантами админграницы нет. Однако он отметил, что новые данные могут появиться вечером 13 июня.

Пресс-офицер ОСУВ "Хортица" Андрей Задубинный также отрицает, что войска РФ зашли на Днепропетровщину.

"Проникновение врага на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Мы опровергаем эту информацию", — сказал журналистам пресс-офицер.

Генштаб ВСУ также не подтверждал информацию о заходе военных РФ в Днепропетровскую область.

"На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников", — говорится в отчете за сутки 12 июня.

Наступление РФ на Днепропетровскую область — что известно

Лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" 11 июня рассказывал о появлении ВС РФ в Днепропетровской области. Он отмечал, что россияне продвигаются малыми группами в направлении Новопавловки, и украинские бойцы ликвидируют их с помощью FPV-дронов и не дают закрепиться за админграницей.

Генштаб ВСУ 8 июня опровергал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о заходе на территорию Днепропетровской области российских войск и сообщал, что бои в Донецкой области продолжаются.