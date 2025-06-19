Оточення Торецька і підхід до Костянтинівки: ЗС РФ наступають на Донбасі, — карта DeepState

Російські війська просунулися біля села Олександро-Калинове Донецької області. Ситуація навколо Костянтинівки — одна з найгарячіших на фронті.

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Олександро-Калинове та Катеринівка — важливі населені пункти в районі Торецька. Якщо росіяни підійдуть до них, це створить загрозу логістиці всього міста і взяття головних шляхів під вогневий контроль, повідомила команда аналітиків DeepState.

Району утримання Щербинівки та Петрівки загрожує небезпека. Карта DeepState

Далі в неприємному становищі опиниться район утримання Щербинівки та Петрівки. Зараз противник із Новооленівки намагається підібратися до Яблунівки, а із Зорі та Романівки — тисне в напрямку Катеринівки.

Сили оборони України докладають зусиль, щоб не допустити просувань ЗС РФ. На жаль, ефективна робота дронами та кількісна перевага російської піхоти дають результати.

Одночасно ускладнюється ситуація на північ від Торецька, в районі Дачного і Диліївки. Ворог нещодавно просунувся і має на меті обійти місто.

Вихід російських окупантів на Диліївку загрожує підрозділам, які утримують район біля Курдюмівки. ЗС РФ зараз накопичують там сили, постійно штурмують позиції українських бійців, а бригада, яка відповідає за цю зону, має великі проблеми після довгих термінів служби. Як мінімум, її потрібно посилити, зазначають фахівці.

Напружена ситуація склалася біля населених пунктів Попов Яр і Малинівка. Перший для армії РФ важливий, щоб далі просуватися і завести пілотів для роботи з логістики, яка йде в районі Дружківки.

"У них [росіян] уже були спроби такої роботи, тільки вони виводили екіпажі буквально на нуль. Малинівка — шлях спочатку на селище Новоекономічне, яке може стати опорним пунктом для противника, а потім на Мирноград і Покровськ", — підсумувала команда.

Оперативно-тактичне угруповання військ "Хортиця" повідомляє, що найінтенсивніші атаки ЗС РФ тривають на Покровському напрямку. Окупанти наступають у районах Олексіївки, Полтавки, Новосергіївки, Удачного, Малинівки, Миколаївки, Миролюбівки та Проміня.

Нагадаємо, війська РФ розвивають наступ у Сумській області, деякі дороги українські військові захищають антидроновими сітками.

Німецьке видання Die Welt повідомляло, що ЗС РФ захоплюють 15-20 кілометрів українських територій за добу. Журналісти вважають, що у Києва "справи йдуть погано".