"Плотва": воин ВСУ едва не погиб из-за курьезного совпадения с названием наблюдательного поста, как это случилось

Александр, военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, вызвал по рации наблюдательный пост "Плотва", как вдруг из засады появился российский солдат, который назвался "Плотвой". Курьезное совпадение едва не стоило украинскому военному жизни.

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Военный ВС РФ, когда увидел Александра, в считанные секунды бросил в него гранату. Она взорвалась, а осколок полетел воину в голову: его спас шлем, подаренный швагром, рассказали на Facebook-странице 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Александр сообщил, что забавное совпадение, которое едва не стоило ему жизни, случилось во время одного из его боевых выходов. Военнослужащий опередил своих побратимов во время зачистки российских позиций.

"Останавливаюсь — тишина, вокруг разбросаны враги. Вызываю своих по рации — никто не отвечает. Начинаю кричать: "Плотва! Плотва!" — так назывался наш пост", — рассказал Александр.

Вдруг на эти возгласы откликнулся военный в российской форме, который вынырнул из окопа рядом.

"Я — Плотва!", — сказал он, вероятно, думая, что вызывают именно его.

Когда россиянин увидел украинского военного, то бросил в него гранату: вместо этого Александр открыл огонь по противнику.

"Дальше — взрыв, чувствую, как немеет голова, темнеет в глазах... Подумал, что это конец", — поделился воин.

Впоследствии Александру стало легче. Выяснилось, что осколок вражеской гранаты попал ему в голову, однако попал в шлем. Этот шлем, как признался мужчина, когда-то ему подарил швагер: он и спас ему жизнь.

Жизнь военного до полномасштабной войны

14 омбр им. князя Романа Великого | фото военного в календаре

В истории, обнародованной на странице бригады, также вспомнили о жизни Александра до начала полномасштабного вторжения. Выяснилось, что до этого мужчина жил в городе Вараш Ровненской области, где работал на атомной электростанции.

Когда началась полномасштабная война, Александр не колебался и присоединился в ряды ВСУ. Сначала служил связистом (им он был также во время срочной службы, которую проходил раньше), затем — стал военным в штурмовом подразделении, где хотел попробовать свои силы.

Сейчас Александр не жалеет о собственном выборе, хотя за все время службы с ним неоднократно случались разные боевые истории.

Напомним, 19 мая на сайте Офиса президента обнародовали указ, согласно которому Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ.

Также 19 мая эксперт Валерий Яковенко в эфире канала "Киев24" рассказал, что "Шахеды" могут вести разведку в режиме полета.