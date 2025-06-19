Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ: что известно о бригадном генерале

Сухопутные войска ВСУ возглавил бригадный генерал Геннадий Шаповалов. В немецком Висбадене он работал в штабе миссии НАТО по координации военной помощи Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 июня соответствующий указ №412/2025, текст опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что Шаповалов отвечал в немецком городе Висбаден за координацию действий с партнерами Украины по НАТО.

Теперь приобретенный опыт должен быть реализован в Сухопутных войсках Украины. Изменения обязательно нужны, акцентировал он внимание.

До нового назначения Сухопутными войсками командовал генерал Михаил Драпатый, он был на должности полгода и параллельно исполнял обязанности командующего ОСУВ "Хортица".

Драпатый подал в отставку в начале июня 2025 года после трагедии на полигоне в Днепропетровской области, куда попала ракета ВС РФ.

Шаповалов в феврале ушел с должности командира оперативного командования "Юг", которое возглавил в апреле 2024 года.

Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ: что известно о командире?

Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области, в 2000 году закончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете. В 2012 учился в Командно-штабном институте применения войск Национального университета обороны Украины.

Шаповалов переехал в Киев и стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ незадолго до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщила радиостанция ВВС.

Данный орган в составе Генерального штаба отвечал за международное военное сотрудничество Украины: от миротворческих операций и реализации стандартов НАТО до организации зарубежных визитов военных делегаций.

В марте 2022 года Зеленский присвоил Шаповалову звание бригадного генерала. В феврале 2025 года Шаповалов начал работать в Висбадене в штабе миссии НАТО по координации военной помощи Украине. В составе миссии было до 700 военных из стран-членов и партнеров НАТО.

Напомним, в начале июня Зеленский сменил нескольких военачальников. Драпатый получил должность командующего Объединенными силами ВСУ.

Американский военный из 59-й отдельной штурмовой бригады Райан О'Лири ранее жаловался на некомпетентное командование ВСУ. По его оценкам, армия Украины потеряла больше солдат из-за решений генералов, чем от боев с россиянами.