Американский военный из 59-й отдельной штурмовой бригады Райан О'Лири считает, что ВСУ потеряли больше солдат из-за решений командования, чем от атак войск РФ. В ответ ему сказали, что украинские бойцы "работают в сложных условиях с высокой результативностью".

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Американец и военнослужащий 59-й ОШБ беспилотных систем имени Якова Гандзюка Райан О'Лири раскритиковал офицерское командование в ВСУ за неэффективность.

По его оценкам, армия Украины потеряла больше людей из-за некачественного командования, чем от российских атак. У командования остается "советское мышление".

Офицерский корпус, как говорит доброволец, ведет себя как "кастовая система неприкасаемых или армейских князей". Система кумовства влияет на ход событий на фронте.

В качестве примера О'Лири привел ситуацию с бывшим командиром 59-й ОШБ Богданом Шевчуком, уволенным по личному решению главкома ВСУ Александра Сырского. По его данным, Шевчук в первые два месяца на должности отправлял солдат-разведчиков на штурм позиций ВС РФ, что приводило к гибели и тяжелым ранениям.

"Он отправлял солдат на недосягаемые позиции без всякой надежды на подкрепление и выживание", — пояснил американский доброволец.

О'Лири сказал, что не поведет солдат в "самое пекло боя, если не будет знать, что в тылу есть офицер, которому небезразлична их жизнь". В настоящее время его пост в соцсети Х удален.

Райан О'Лири критикует командование ВСУ: реакция 59-й бригады

Пресс-служба 59-й бригады заявила, что О'Лири не владеет актуальной информацией о нынешнем состоянии дел в подразделении. Военный прекратил служить в 59-й бригаде по собственному желанию еще 8 февраля прошлого года. С этого времени американец не участвует в жизни бригады, ее боевых и внутренних процессах.

Исходя из этой причины солдат не владеет актуальной информацией о состоянии дел в бригаде и не может его комментировать. Далее пресс-служба 59-й ОШБ указывает на выполнение бойцами задач в сложных условиях с высокой эффективностью и результативностью.

"В течение восьми месяцев бригада входит в топ-10 рейтинга дельта по уничтожению врага", — заключили военные.

Напомним, Россия угрожала Украине оккупацией Днепра, Сум, Харькова, Одессы и других городов. Киеву нужно перестать сопротивляться, уверены в Госдуме РФ.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог говорил, что потери России и Украины в результате войны достигли 1,2 миллиона человек.