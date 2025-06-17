Доброволець зі США поскаржився на "командирів-м'ясників" у ЗСУ: 59-та ОШБ заявила про його некомпетентність

Американський військовий із 59-ї окремої штурмової бригади Раян О'Лірі вважає, що ЗСУ втратили більше солдатів через рішення командування, ніж від атак військ РФ. У відповідь йому сказали, що українські бійці "працюють у складних умовах із високою результативністю".

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Американець і військовослужбовець 59-ї ОШБ безпілотних систем імені Якова Гандзюка Раян О'Лірі розкритикував офіцерське командування в ЗСУ за неефективність.

За його оцінками, армія України втратила більше людей через неякісне командування, ніж від російських атак. У командування залишається "радянське мислення".

Офіцерський корпус, як каже доброволець, поводиться як "кастова система недоторканних або армійських князів". Система кумівства впливає на перебіг подій на фронті.

Як приклад О'Лірі навів ситуацію з колишнім командиром 59-ї ОШБ Богданом Шевчуком, звільненим за особистим рішенням головкома ЗСУ Олександра Сирського. За його даними, Шевчук у перші два місяці на посаді відправляв солдатів-розвідників на штурм позицій ЗС РФ, що призводило до загибелі і важких поранень.

"Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без будь-якої надії на підкріплення і виживання", — пояснив американський доброволець.

О'Лірі сказав, що не поведе солдатів у "саме пекло бою, якщо не знатиме, що в тилу є офіцер, якому не байдуже їхнє життя". Наразі його пост у соцмережі Х видалено.

Раян О'Лірі критикує командування ЗСУ: реакція 59-ї бригади

Пресслужба 59-ї бригади заявила, що О'Лірі не володіє актуальною інформацією про нинішній стан справ у підрозділі. Військовий припинив служити в 59-й бригаді за власним бажанням ще 8 лютого минулого року. З цього часу американець не бере участі в житті бригади, її бойових і внутрішніх процесах.

З цієї причини солдат не володіє актуальною інформацією про стан справ у бригаді та не може його коментувати. Далі пресслужба 59-ї ОШБ вказує на виконання бійцями завдань у складних умовах з високою ефективністю та результативністю.

"Протягом восьми місяців бригада входить до топ 10 рейтингу дельта зі знищення ворога", — підсумували військові.

Нагадаємо, Росія погрожувала Україні окупацією Дніпра, Сум, Харкова, Одеси та інших міст. Києву потрібно перестати чинити опір, упевнені в Держдумі РФ.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог говорив, що втрати Росії та України внаслідок війни сягнули 1,2 мільйона осіб.