Геннадій Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ: що відомо про бригадного генерала

Сухопутні війська ЗСУ очолив бригадний генерал Геннадій Шаповалов. У німецькому Вісбадені він працював у штабі місії НАТО з координації військової допомоги Україні.

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Президент України Володимир Зеленський підписав 19 червня відповідний указ №412/2025, текст опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", — ідеться в документі.

У вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що Шаповалов відповідав у німецькому місті Вісбаден за координацію дій із партнерами України по НАТО.

Тепер набутий досвід має бути реалізований у Сухопутних військах України. Зміни обов'язково потрібні, акцентував він увагу.

До нового призначення Сухопутними військами командував генерал Михайло Драпатий, він був на посаді пів року і паралельно виконував обов'язки командувача ТСОВ "Хортиця".

Драпатий подав у відставку на початку червня 2025 року після трагедії на полігоні в Дніпропетровській області, куди потрапила ракета ЗС РФ.

Шаповалов у лютому пішов із посади командира оперативного командування "Південь", яке очолив у квітні 2024 року.

Геннадій Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ: що відомо про командира?

Шаповалов народився 1978 року в Кіровоградській області, 2000 року закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті. У 2012 навчався в Командно-штабному інституті застосування військ Національного університету оборони України.

Шаповалов переїхав до Києва і став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ незадовго до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, повідомила радіостанція ВВС.

Цей орган у складі Генерального штабу відповідав за міжнародне військове співробітництво України: від миротворчих операцій і реалізації стандартів НАТО до організації закордонних візитів військових делегацій.

У березні 2022 року Зеленський присвоїв Шаповалову звання бригадного генерала. У лютому 2025 року Шаповалов почав працювати у Вісбадені у штабі місії НАТО з координації військової допомоги Україні. У складі місії було до 700 військових із країн-членів і партнерів НАТО.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський змінив кількох воєначальників. Драпатий отримав посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Американський військовий з 59-ї окремої штурмової бригади Раян О'Лірі раніше скаржився на некомпетентне командування ЗСУ. За його оцінками, армія України втратила більше солдатів через рішення генералів, ніж від боїв із росіянами.