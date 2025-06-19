"Плотва": воїн ЗСУ ледь не загинув через курйозний збіг з назвою спостережного поста, як це трапилося

Олександр, військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, викликав по рації спостережний пост "Плотва", аж раптом із засідки з'явився російський солдат, який назвався "Плотвою". Курйозний збіг ледь не вартував українському військовому життя.

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Військовий ЗС РФ, коли побачив Олександра, у лічені секунди кинув у нього гранату. Вона вибухнула, а осколок полетів воїну в голову: його врятував шолом, подарований швагром, розповіли на Facebook-сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Олександр повідомив, що кумедний збіг, який ледь не коштував йому життя, трапився під час одного з його бойових виходів. Військовослужбовець випередив своїх побратимів під час зачистки російських позицій.

"Зупиняюся — тиша, навколо розкидані вороги. Викликаю своїх по рації — ніхто не відповідає. Починаю гукати: "Плотва! Плотва!" – так називався наш пост", — розповів Олександр.

Аж раптом на ці вигуки відгукнувся військовий у російській формі, який виринув із окопа поруч.

"Я — Плотва!", — сказав він, ймовірно, думаючи, що викликають саме його.

Коли росіянин побачив українського військового, то кинув у нього гранату: натомість Олександр відкрив вогонь по противнику.

"Далі — вибух, відчуваю, як німіє голова, темніє в очах… Подумав, що це кінець", — поділився воїн.

Згодом Олександру полегшало. З'ясувалося, що осколок ворожої гранати влучив йому у голову, однак поцілив у шолом. Цей шолом, як зізнався чоловік, колись йому подарував швагер: він і врятував йому життя.

Життя військового до повномасштабної війни

14 омбр ім. князя Романа Великого | фото військового у календарі

В історії, оприлюдненій на сторінці бригади, також згадали про життя Олександра до початку повномасштабного вторгнення. З'ясувалося, що до цього чоловік мешкав у місті Вараш Рівненської області, де працював на атомній електростанції.

Коли почалася повномасштабна війна, Олександр не вагався та приєднався до лав ЗСУ. Спершу служив зв'язківцем (ним він був також під час строкової служби, яку проходив раніше), згодом — став військовим у штурмовому підрозділі, де хотів спробувати свої сили.

Зараз Олександр не жаліє про власний вибір, хоч за весь час служби з ним неодноразово траплялися різні бойові історії.

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