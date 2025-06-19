ППО України під прицілом: "Шахеди" ЗС РФ ведуть розвідку в режимі польоту, — експерт (відео)
Російські дрони "Шахед" у режимі реального часу отримують дані й атакують українські об'єкти. БПЛА перестали бути легкою ціллю для кулеметів мобільних груп.
Літаючи над територією України, російський дрон фіксує розміщення сил ППО для коригування маршрутів у наступній хвилі атаки. Про це сказав співзасновник компанії DroneUA, експерт Валерій Яковенко в ефірі каналу "Київ24".
Якщо "Шахеди" отримуватимуть дані про проходження маршрутів, це створить для ЗСУ додаткові ризики. БПЛА змінюватимуть напрямки роботи під час виконання завдань, а також шукатимуть точку збивання, щоб обчислювати позиції українських сил ППО, підкреслює експерт.
Наразі немає підтвердженого факту масштабного виробництва в Росії такого типу безпілотників. На його переконання, російські інженери копіюють українські технології та сучасні досягнення у військовій сфері.
Яковенко впевнений, що Україні потрібно бути завжди попереду, вкладати гроші в інновації та масштабувати власні технології.
"Потрібно бути на півроку попереду, щоб був якийсь ефект", — підсумував він.
Військовий із 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов раніше говорив про тривожну інформацію, яку він отримав від мобільних груп ППО. Нові "Шахеди" працюють на інших частотах, летять вище і перестали бути легкою ціллю для кулеметів.
"Ми втрачаємо ефективність. Рішення про збільшення кількості кулеметів — це популізм, тому що це вже не працює. Нам терміново потрібні нові технології боротьби і якщо ми не зробимо це зараз, "шахедний" терор стане буденністю. Війна — це швидкість. Ми зобов'язані бути швидшими за ворога", — зазначив він.
Нагадаємо, російські військові випробували прототип лазерної гармати від компанії LazerBuzz на полігоні в Херсонській області. Зброя може застосовуватися проти БПЛА.
Український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов раніше закликав жителів України готуватися до масованих атак "Шахедами".