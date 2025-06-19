ПВО Украины под прицелом: "Шахеды" ВС РФ ведут разведку в режиме полета, – эксперт (видео)

Российские дроны "Шахед" в режиме реального времени получают данные и атакуют украинские объекты. БПЛА перестали быть легкой целью для пулеметов мобильных групп.

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Летая над территорией Украины, российский дрон фиксирует размещение сил ПВО для корректировки маршрутов в следующей волне атаки. Об этом сказал соучредитель компании DroneUA, эксперт Валерий Яковенко в эфире канала "Киев24".

Если "Шахеды" будут получать данные о прохождении маршрутов, это создаст для ВСУ дополнительные риски. БПЛА будут менять направления работы при выполнении задач, а также искать точку сбивания, чтобы вычислять позиции украинских сил ПВО, подчеркивает эксперт.

В настоящее время нет подтвержденного факта масштабного производства в России такого типа беспилотников. По его убеждению, российские инженеры копируют украинские технологии и современные достижения в военной сфере.

Яковенко уверен, что Украине нужно быть всегда впереди, вкладывать деньги в инновации и масштабировать собственные технологии.

"Нужно быть на полгода впереди, чтобы был какой-то эффект", — заключил он.

Военный из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов ранее говорил о тревожной информации, которую он получил от мобильных групп ПВО. Новые "Шахеды" работают на других частотах, летят выше и перестали быть легкой целью для пулеметов.

"Мы теряем эффективность. Решение об увеличении количества пулеметов — это популизм, потому что это уже не работает. Нам срочно требуются новые технологии борьбы и если мы не сделаем это сейчас, "шахедный" террор станет обыденностью. Война — это скорость. Мы обязаны быть быстрее врага", — отметил он.

Напомним, российские военные испытали прототип лазерной пушки от компании LazerBuzz на полигоне в Херсонской области. Оружие может применяться против БПЛА.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ранее призывал жителей Украины готовиться к массированным атакам "Шахедами".