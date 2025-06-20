Китай помогает Ирану? Таинственные авиарейсы вызывают беспокойство на фоне обострения конфликта с Израилем, — СМИ

В течение последней недели радары зафиксировали загадочные вылеты нескольких самолетов Boeing 747 из Китая в Иран: эксперты предполагают, что такой тип самолетов используется преимущественно для транспортировки. Это может быть доказательством того, что Китай помогает Ирану на фоне обострения конфликта с Израилем.

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Загадочные Boeing 747 совершили по меньшей мере пять вылетов в направлении Ирана: они перелетали через несколько стран, а ближе к его границам исчезали с радаров, говорится в материале Fox News.

Отмечается, что они двигались сначала на запад вдоль северного Китая, прежде чем пересечь границу Казахстана. Далее Boeing 747 направлялись на юг через Узбекистан и Туркменистан.

"Некоторые эксперты предполагают, что эти типы самолетов обычно используются для транспортировки и могут быть доказательством того, что Китай помогал своему давнему союзнику Ирану во время конфликта с Израилем, хотя Fox News Digital независимо не подтвердила характер этих полетов", — рассказывают корреспонденты Fox News.

О таинственных полетах также 17 июня рассказало британское издание The Telegraph. В материале говорится о том, что конечным пунктом назначения одного из перелетов был Люксембург, однако вероятно, что самолет никогда не пересекал европейское воздушное пространство.

The Telegraph | авиарейс транспортного самолета из Китая в Иран

Почему Китай может помогать Ирану?

Британское медиа рассказало, что такая ситуация объясняется тем, что именно Иран является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай: отправляет до двух миллионов баррелей нефти в день сюда. Поэтому Пекин может искать способы поддержки и стабилизации ситуации в Иране.

Также в другом материале отмечается, что Китай имеет историю поставок Ирану тысяч тонн материалов для баллистических ракет, несмотря на международную критику. Так, 27 апреля этого года СМИ сообщили, что ракетное топливо из Китая "вызвало взрыв в иранском порту", хотя сам официальный Тегеран опроверг эти данные.

Тувия Геринг, специалист по Китаю и Ближнему Востоку из Израильского института исследований национальной безопасности, отметила, что вероятность открытой отправки Пекином военной помощи Ирану является низкой, однако требует надзора.

"Хотя вероятность того, что Китай открыто будет отправлять оборонные материалы в Тегеран, низкая, не следует игнорировать эту возможность, и ее необходимо тщательно контролировать", — отметила эксперт.

Другие исследователи предполагают, что более вероятной является ситуация, когда Иран может вывозить материальные ценности, персонал или "ценности режима" в безопасное место, чем помощь Пекина Тегерану.

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский указал на опасность союза Москвы и Тегерана.

Также 19 июня пропагандистское агентство Tasnim рассказало, что во время очередного ракетного удара иранские силы использовали сверхтяжелые двухступенчатые ракеты "Саджил".