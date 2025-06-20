Китай допомагає Ірану? Таємничі авіарейси викликають занепокоєння на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем, — ЗМІ

Упродовж останнього тижня радари зафіксували загадкові вильоти кількох літаків Boeing 747 з Китаю до Ірану: експерти припускають, що такий тип літаків використовується переважно для транспортування. Це може бути доказом того, що Китай допомагає Ірану на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

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Загадкові Boeing 747 здійснили щонайменше п'ять вильотів у напрямку Ірану: вони перелітали через кілька країн, а ближче до його кордонів зникали з радарів, йдеться у матеріалі Fox News.

Зазначається, що вони рухалися спершу на захід вздовж північного Китаю, перш ніж перетнути кордон Казахстану. Далі Boeing 747 прямували на південь через Узбекистан і Туркменістан.

"Деякі експерти припускають, що ці типи літаків зазвичай використовуються для транспортування і можуть бути доказом того, що Китай допомагав своєму давньому союзнику Ірану під час конфлікту з Ізраїлем, хоча Fox News Digital незалежно не підтвердила характер цих польотів", — розповідають кореспонденти Fox News.

Про таємничі польоти також 17 червня розповіло британське видання The Telegraph. У матеріалі йдеться про те, що кінцевим пунктом призначення одного з перельотів був Люксембург, однак ймовірно, що літак ніколи не перетинав європейського повітряного простору.

The Telegraph | авіарейс транспортного літака з Китаю до Ірану

Чому Китай може допомагати Ірану?

Британське медіа розповіло, що така ситуація пояснюється тим, що саме Іран є одним з ключових постачальників енергоносіїв до Китаю: відправляє до двох мільйонів барелів нафти на день сюди. Через це Пекін може шукати способів підтримки та стабілізації ситуації в Ірані.

Також в іншому матеріалі зазначається, що Китай має історію постачання Ірану тисяч тонн матеріалів для балістичних ракет, попри міжнародну критику. Так, 27 квітня цього року ЗМІ повідомили, що ракетне паливо з Китаю "спричинило вибух в іранському порту", хоча сам офіційний Тегеран заперечив ці дані.

Тувія Герінг, фахівчиня з Китаю та Близького Сходу з Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки, зазначила, що ймовірність відкритого надсилання Пекіном військової допомоги Ірану є низькою, однак потребує нагляду.

"Хоча ймовірність того, що Китай відкрито надсилатиме оборонні матеріали до Тегерана, низька, не слід ігнорувати цю можливість, і її необхідно ретельно контролювати", — зазначила експертка.

Інші дослідники припускають, що ймовірнішою є ситуація, коли Іран може вивозити матеріальні цінності, персонал або "цінності режиму" у безпечне місце, аніж допомога Пекіна Тегерану.

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський вказав на небезпеку союзу Москви та Тегерана.

Також 19 червня пропагандистське агентство Tasnim розповіло, що під час чергового ракетного удару іранські сили використовували надважкі двоступеневі ракети "Саджил".