Войска РФ прорываются на правый берег Днепра: у ВСУ появилась новая угроза на юге (видео)

Российская армия с большой долей вероятности начнет наступление на юге Украины через несколько дней. Гарнизон врага усиливается на Кинбурнской и Тендровской косах.

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Ситуация на южном направлении относительно сложная, но контролируемая. В Запорожской области в районе городов Гуляйполе и Орехова россияне активно применяют авиацию и ведут артиллерийские обстрелы, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире единого телемарафона.

ВС РФ постоянно пытаются переправиться на правый берег Днепра

По его словам, на юге россияне сейчас перегруппировывают силы и средства, налаживают логистику и постоянно ведут разведку.

"Через несколько дней, враг снова начнет активизацию боевых действий", — подчеркнул Волошин.

Противник усилил гарнизон на Кинбурнской и Тендровской косах, перекинув туда артиллерийские и противотанковые средства. В Малиновке часто применяется мотоциклетная техника, багги и квадроциклы, чтобы быстрее преодолеть так называемую "мертвую зону".

Кроме этого, оккупанты постоянно пытаются совершить переправы на правый берег Днепра.

Положение на островах Козулиский, Нестрига, Бугаз и Забич спикер описал как "довольно непростое". ВС РФ стремятся захватить там плацдармы, но украинские силы оказывают сопротивление и уничтожают их.

Оккупанты стараются приблизиться к Антоновским мостам, ведь там находится самое узкое место переправы через Днепр. Силы обороны не дают им подойти и в этом районе каждый день идут бои, заключил Волошин.

Напомним, аналитики DeepState показывали, как в Сумской области противотанковые пирамиды "зубы дракона" просто лежат у дороги. Это происходит во время наступления ВС РФ.

Немецкое издание Die Welt 18 июня писало о скорости продвижения армии России в Украине. По данным журналистов, темп продвижения составляет до 20 километров в сутки.