Війська РФ прориваються на правий берег Дніпра: у ЗСУ з'явилася нова загроза на півдні (відео)

Російська армія з великою часткою ймовірності почне наступ на півдні України через кілька днів. Гарнізон ворога посилюється на Кінбурнській і Тендрівській косах.

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Ситуація на південному напрямку відносно складна, але контрольована. У Запорізькій області в районі міст Гуляйполе та Оріхове росіяни активно застосовують авіацію та ведуть артилерійські обстріли, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі єдиного телемарафону.

ЗС РФ постійно намагаються переправитися на правий берег Дніпра

За його словами, на півдні росіяни зараз перегруповують сили і засоби, налагоджують логістику і постійно ведуть розвідку.

"Через кілька днів, ворог знову почне активізацію бойових дій", — підкреслив Волошин.

Противник посилив гарнізон на Кінбурнській і Тендрівській косах, перекинувши туди артилерійські та протитанкові засоби. У Малинівці часто застосовується мотоциклетна техніка, баггі та квадроцикли, щоб швидше подолати так звану "мертву зону".

Крім цього, окупанти постійно намагаються здійснити переправи на правий берег Дніпра.

Становище на островах Козулиський, Нестрига, Бугаз і Забич спікер описав як "досить непросте". ЗС РФ прагнуть захопити там плацдарми, але українські сили чинять опір і знищують їх.

Окупанти намагаються наблизитися до Антонівських мостів, адже там розташоване найвужче місце переправи через Дніпро. Сили оборони не дають їм підійти і в цьому районі щодня йдуть бої, підсумував Волошин.

Нагадаємо, аналітики DeepState показували, як у Сумській області протитанкові піраміди "зуби дракона" просто лежать біля дороги. Це відбувається під час наступу ЗС РФ.

Німецьке видання Die Welt 18 червня писало про швидкість просування армії Росії в Україні. За даними журналістів, темп просування становить до 20 кілометрів на добу.