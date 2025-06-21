Массированный удар ВС РФ по Кременчугу: что известно о последствиях (фото)

В ночь на субботу россияне осуществили массированную атаку на Кременчуг, применив БПЛА, аэробаллистические и крылатые ракеты.

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Россияне ночью 21 июня в очередной раз осуществили массированную комбинированную атаку на город Кременчуг, сообщил и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его информации, большинство средств поражения было сбито силами и средствами противовоздушной обороны. Однако в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Один человек получил травмы средней тяжести.

Сейчас над ликвидацией последствий работают подразделения ГСЧС.

Такой была ночь 21 июня в Кременчуге

Городской голова Виталий Малецкий в свою очередь проинформировал, что в результате обстрела пострадали и жилые кварталы города.

Повреждение автомобиля в результате атаки россиян Фото: Віталій Малецький

"Повреждены частные и многоквартирные дома — выбиты окна, есть разрушения оконных рам. Также зафиксировано повреждение легковых автомобилей горожан", — сообщил чиновник.

Мониторинговые каналы тем временем публикуют маршруты российских ударных БпЛА и ракет.

Движение ракет и БПЛА Фото: Monitorwar

Полиция сообщает, что после ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Отмечается, что такие средства поражения имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см и напоминают шары или игрушки, что делает их особенно опасными для детей.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

О подобных находках сообщают и местные СМИ.

Напомним, Фокус сообщал об атаке на Кременчуг. В течение нескольких часов по городу били вражеские дроны, которые группами заходили с разных направлений, и ракеты. Всего в населенном пункте прозвучало около 50 взрывов.

Ночью 15 июня россияне также проводили массированную комбинированную атаку практически всеми видами вооружения, применив по Полтавщине БпЛА, а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты