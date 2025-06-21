Масований удар ЗС РФ по Кременчуку: що відомо про наслідки (фото)

У ніч на суботу росіяни здійснили масовану атаку на Кременчук, застосувавши БПЛА, аеробалістичні та крилаті ракети.

Related video

Росіяни вночі 21 червня вчергове здійснили масовану комбіновану атаку на місто Кременчук, повідомив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його інформацією, більшість засобів ураження було збито силами та засобами протиповітряної оборони. Проте у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Наразі над ліквідацією наслідків працюють підрозділи ДСНС.

Такою була ніч 21 червня у Кременчуці

Міський голова Віталій Малецький своєю чергою поінформував, що внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста.

Пошкодження автівки внаслідок атаки росіян Фото: Віталій Малецький

"Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів містян", — повідомив посадовець.

Моніторингові канали тим часом публікують маршрути російських ударних БпЛА та ракет.

Рух ракет та БПЛА Фото: Monitorwar

Поліція повідомляє, що після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Наголошується, що такі засоби ураження мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см й нагадують кулі або іграшки, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Про подібні знахідки повідомляють й місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про атаку на Кременчук. Упродовж кількох годин по місту били ворожі дрони, які групами заходили із різних напрямків, та ракети. Загалом у населеному пункті пролунало близько 50 вибухів.

Вночі 15 червня росіяни також проводили масовану комбіновану атаку практично всіма видами озброєння, застосувавши по Полтавщині БпЛА, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети