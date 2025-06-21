Вижу мужчину призывного возраста возле границы — вызываю группу реагирования, — оператор БПЛА

Единственная в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины оператор БПЛА Анастасия Совенко ежедневно выходит на позицию для выявления нарушителей на границе.

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Винничанка Анастасия Совенко уже 1,5 года служит оператором беспилотников в Могилев-Подольском пограничном отряде, информирует "Суспільне".

Женщина, которая сначала работала поваром, прошла обучение на аэроразведчика и стала на охрану государственной границы.

Сейчас она единственная женщина-оператор БПЛА в Южном региональном управлении ГПСУ. Ее главной задачей является выявление нарушителей на границе.

Как рассказала пограничница, беспилотник она поднимает в воздух каждые 30-40 минут, то есть 15-18 раз за смену.

"У меня есть определенный участок, за который я отвечаю. И на 12 часов — это моя территория, которую я оберегаю с воздуха", — рассказывает пограничница.

По ее словам, если замечает мужчину призывного возраста с рюкзаком, то тогда вызывает группу быстрого реагирования, ведь не исключено, что это нарушитель, который намерен пересечь государственную границу.

"Вижу цель. Приближаю, присматриваюсь, потому что бывают разные ситуации. Бывает человек просто на огород вышел. Так я присматриваюсь кто это, если это женщина в платочке и в платьице, то группу реагирования не буду вызывать, а если вижу мужчину призывного возраста с рюкзачком, для меня — это уже сигнал", — отмечает Анастасия Совенко.

В будущем же аэроразведчица планирует перейти в боевое подразделение, которое выполняет задачи с ударными FPV-дронами.

Напомним, украинец попытался пересечь границу с Польшей, предоставив пограничникам документы на имя женщины, которые он якобы получил после операции по смене пола. Впрочем, выяснилось, что никаких операций по смене пола мужчина не делал.

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