Бачу чоловіка призовного віку біля кордону — викликаю групу реагування, — операторка БПЛА

Єдина у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України операторка БПЛА Анастасія Совенко щодня виходить на позицію для виявляння порушників на кордоні.

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Вінничанка Анастасія Совенко вже 1,5 року служить операторкою безпілотників у Могилів-Подільському прикордонному загоні, інформує "Суспільне".

Жінка, яка спочатку працювала кухарем, пройшла навчання на аеророзвідника та стала на охорону державного кордону.

Наразі вона єдина жінка-оператор БПЛА у Південному регіональному управлінні ДПСУ. Її головним завданням є виявлення порушників на кордоні.

Як розповіла прикордонниця, безпілотник вона підіймає у повітря кожні 30-40 хвилин, тобто 15-18 разів за зміну.

"В мене є певна ділянка, за яку я відповідаю. І на 12 годин — це моя територія, яку я оберігаю з повітря", — розповідає прикордонниця.

За її словами, якщо помічає чоловіка призовного віку з наплічником, то тоді викликає групу швидкого реагування, адже не виключено, що то порушник, який має намір перетнути державний кордон.

"Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати, а якщо бачу чоловіка призовного віку з рюкзачком, для мене — це вже сигнал", — зазначає Анастасія Совенко.

У майбутньому ж аеророзвідниця планує перейти до бойового підрозділу, який виконує завдання з ударними FPV-дронами.

Нагадаємо, українець спробував перетнути кордон з Польщею, надавши прикордонникам документи на ім'я жінки, які він нібито отримав після операції зі зміни статі. Утім з'ясувалось, що жодних операцій зі зміни статі чоловік не робив.

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