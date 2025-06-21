В Ровненской области умер военный: в мае он вернулся в Украину из плена в России (фото, видео)

В Ровненской области умер военный, который в конце мая 2025 года вернулся домой из российского плена при обмене по формуле "1000 на 1000".

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Сергей Добровольский пребывал в плену у российских оккупантов с 2023 года, сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк.

"Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе. Сергею было 43 года", — рассказал градоначальник.

Сергей Добровольский считался пропавшим без вести

"Суспільне" отмечает, что будучи в плену военный считался пропавшим без вести. Бойца встретили жители Здолбунова 17 июня.

Сергея Добровольского встречали с караваем

Военный смог обняться с матерью после двух лет в российском плену. Ему вручили каравай под гимн Украины.

Информацию о прощании с военным в общине сообщат чуть позже, заявил Владислав Сухляк.

Напомним, боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Марик" сам взял в плен четырех оккупантов. Захватчики не успели даже слезть с квадроциклов.

Российские СМИ сообщали, что в плену в Украине якобы находятся 1300 оккупантов, а в российском — около 10 тысяч украинцев. Военная разведка Украины опровергла эти данные.