У Рівненській області помер військовий: у травні він повернувся в Україну з полону в Росії (фото, відео)

У Рівненській області помер військовий, який наприкінці травня 2025 року повернувся додому з російського полону під час обміну за формулою "1000 на 1000".

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Сергій Добровольський перебував у полоні в російських окупантів із 2023 року, повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк.

"Кілька днів тому його зустріли земляки в рідному місті. Сергію було 43 роки", — розповів градоначальник.

Сергія Добровольського вважали зниклим безвісти

"Суспільне" зазначає, що будучи в полоні військовий вважався зниклим безвісти. Бійця зустріли жителі Здолбунова 17 червня.

Сергія Добровольського зустрічали з короваєм

Військовий зміг обійнятися з матір'ю після двох років у російському полоні. Йому вручили коровай під гімн України.

Інформацію про прощання з військовим у громаді повідомлять трохи пізніше, заявив Владислав Сухляк.

Нагадаємо, боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ "Марік" сам узяв у полон чотирьох окупантів. Загарбники не встигли навіть злізти з квадроциклів.

Російські ЗМІ повідомляли, що в полоні в Україні нібито перебувають 1300 окупантів, а в російському — близько 10 тисяч українців. Військова розвідка України спростувала ці дані.