Зрозуміли, коли було вже пізно: стрілець ЗСУ сам взяв у полон чотирьох окупантів (відео)

Боєць 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Марік» самотужки переконав здатись групу росіян, які приїхали на квадроциклах і сховались у бліндажі. Він не вважає умови нерівними, адже мав при собі автомат.

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Російські окупанти розповіли, що їх підняли посеред ночі й відправили за квадроциклами у ліс. Дочекавшись до 5-ї години ранку, вони вирушили на місце й чекали наступних вказівок. Куди й навіщо їхали, не знали. Однак в якийсь момент, як відомо з відео 3 ОШБр від 19 червня, їх почали обстрілювати.

"Нас просто лускали як горіхи", — підкреслив один з ворожих бійців.

"Марік" побачив, як три квадроцикли заїхали у сусідню посадку приблизно на відстані 100 метрів. По ворогу почали працювати оператори БПЛА. Як згадали росіяни, вони з квадроциклів "навіть злізти не встигли". Загарбники були б раді втекти, але не мали такої можливості. Двох з них одразу знищили, а потім дрони атакували й бліндаж.

Один з захоплених у полон росіян, припустив, що група мала закріпитися і тримати якусь точку. Однак, з його слів, бійців кинули "наосліп як кошенят" у бої, нічого не пояснивши. Він зауважив, що навіть не встиг побачити жодної людини, в яку мав би стріляти.

В той самий час захисників попередили про наближення загарбників. "Марік" пояснив, що двоє його побратимів перебували у пункті спостереження, а третьому він сам порадив не показуватись. Росіяни побігли з бліндажа у лісосмугу, а в цей час до них вилетів озброєний український стрілець.

"Я по них навалюю, навалюю, навалюю… Підходжу ближче, ближче, ближче… Я розумію, що в мене мають вже закінчитись патрони, я беру гранату і кидаю туди бригаду", — згадав він.

Росіяни чули постріли та лягли на землю, а після вибуху гранати один з них отримав поранення. Тоді "Марік" почав кричати їм: "Нас тут багато. Будеш жити. Виходь, нас тут багато. Ви не витягнете". Окупанти вирішили здаватись і вийшли по черзі, кидаючи автомати й стаючи на коліна з руками за головою.

"Вони як побачили, що я знаходився один там… Вони, звісно, були [в шоку]", — поділився стрілець.

Окупантам одразу надали домедичну допомогу. "Марік" їх контролював та вів у бліндаж. Росіянам дали цигарки й воду, запевши, що вбивати їх ніхто не буде. Зі слів воїна, поводились вони при цьому чемно. Згодом загарбники розповіли, що їх залякували українським полоном, тому навіть "боялись дихати".

"Якщо я просто опущу руки або там заб’юсь десь у бліндаж, або втечу, виходу не буде. Просто всіх хлопців покладуть, мене покладуть, всіх просто. Це треба було робити, це — наша робота", — підкреслив український воїн.

Нагадаємо, речник 63-ї ОМБр Ростислав Ящишин розповів, що на Лиманському напрямку росіяни як ніколи масово здаються в полон через голод і спрагу. При цьому ворожі бійці скаржаться на те, що в українських краях "дуже гірка трава, а зранку немає роси".

50-річний Василь з позивним "Лапа" провів ніч у власному окопі з двома росіянами, після чого зміг втекти з полону й повернутись до своїх. Він ворожих позицій його відділяло приблизно 1,5 кілометра.