Поняли, когда было уже поздно: стрелок ВСУ сам взял в плен четырех оккупантов (видео)

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Марик" самостоятельно убедил сдаться группу россиян, которые приехали на квадроциклах и спрятались в блиндаже. Он не считает условия неравными, ведь имел при себе автомат.

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Российские оккупанты рассказали, что их подняли посреди ночи и отправили за квадроциклами в лес. Дождавшись до 5 часов утра, они отправились на место и ждали следующих указаний. Куда и зачем ехали, не знали. Однако в какой-то момент, как известно из видео 3 ОШБр от 19 июня, их начали обстреливать.

"Нас просто щелкали как орехи", — подчеркнул один из вражеских бойцов.

"Марик" увидел, как три квадроцикла заехали в соседнюю посадку примерно на расстоянии 100 метров. По врагу начали работать операторы БПЛА. Как вспомнили россияне, они с квадроциклов "даже слезть не успели". Захватчики были бы рады убежать, но не имели такой возможности. Двух из них сразу уничтожили, а затем дроны атаковали и блиндаж.

Один из захваченных в плен россиян, предположил, что группа должна была закрепиться и держать какую-то точку. Однако, по его словам, бойцов бросили "вслепую как котят" в бои, ничего не объяснив. Он отметил, что даже не успел увидеть ни одного человека, в которого должен был бы стрелять.

В то же время защитников предупредили о приближении захватчиков. "Марик" объяснил, что двое его собратьев находились в пункте наблюдения, а третьему он сам посоветовал не показываться. Россияне побежали из блиндажа в лесополосу, а в это время к ним вылетел вооруженный украинский стрелок.

"Я по ним наваливаю, наваливаю, наваливаю... Подхожу ближе, ближе, ближе... Я понимаю, что у меня должны уже закончиться патроны, я беру гранату и бросаю туда бригаду", — вспомнил он.

Россияне слышали выстрелы и легли на землю, а после взрыва гранаты один из них получил ранения. Тогда "Марик" начал кричать им: "Нас здесь много. Будешь жить. Выходи, нас здесь много. Вы не вытянете". Оккупанты решили сдаваться и вышли по очереди, бросая автоматы и становясь на колени с руками за головой.

"Они как увидели, что я находился один там... Они, конечно, были [в шоке]", — поделился стрелок.

Оккупантам сразу оказали домедицинскую помощь. "Марик" их контролировал и вел в блиндаж. Россиянам дали сигареты и воду, запев, что убивать их никто не будет. По словам воина, вели себя они при этом вежливо. Впоследствии захватчики рассказали, что их запугивали украинским пленом, поэтому даже "боялись дышать".

"Если я просто опущу руки или там забьюсь где-то в блиндаж, или убегу, выхода не будет. Просто всех ребят положат, меня положат, всех просто. Это надо было делать, это — наша работа", — подчеркнул украинский воин.

Напомним, представитель 63-й ОМБр Ростислав Ящишин рассказал, что на Лиманском направлении россияне как никогда массово сдаются в плен из-за голода и жажды. При этом вражеские бойцы жалуются на то, что в украинских краях "очень горькая трава, а утром нет росы".

50-летний Василий с позывным "Лапа" провел ночь в собственном окопе с двумя россиянами, после чего смог сбежать из плена и вернуться к своим. От вражеских позиций его отделяло примерно 1,5 километра.