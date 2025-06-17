Ночь в окопе с россиянами: боец 128-й ОГШБр рассказал, как смог сбежать из плена оккупантов (фото)

Боец 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Василий с позывным "Лапа" попал в плен к оккупантам и провел ночь в окопе с двумя россиянами. Утром ему удалось освободиться и убежать к своим, взорвав вражеских солдат гранатой.

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Пресс-служба бригады в Facebook рассказала, что 50-летний Василий служит в мотопехотном батальоне с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сначала он долгое время был солдатом, пулеметчиком, а недавно получил звание младшего сержанта и стал командиром отделения в пехотной роте. "Лапа" воевал в составе 128-й ОГШБр на самых сложных направлениях, получил три ранения и много контузий.

Боец Василий "Лапа" ночь пробыл в окопе с россиянами и смог выйти к своим Фото: 128 ОГШБр

Боец провел ночь в плену оккупантов в собственном окопе

Во время одной из боевых командировок Василия взяли в плен солдаты РФ возле его окопа на расстоянии около 1,5 километра от вражеских позиций. Двое оккупантов неожиданно выскочили из кустов и навели украинскому военному на голову автомат.

"Каким-то образом им удалось пройти к нашим передовым позициям — моя рация молчала: ни аэроразведка, ни кто-то другой ничего не заметил. Видимо, потому, что посадка была хорошая, густая. В первые секунды я был, можно сказать, шокирован — воюю уже четвертый год, давно ко всему готов, но в плен очень не хотел попадать", — рассказал "Лапа".

По словам бойца, россияне спросили у него, хочет ли он жить и будет ли сотрудничать, а потом положили на землю, отобрали оружие, связали руки за спиной и спустились с ним в его окоп.

В течение ночи враги пытались выведать у Василия важную информацию о его подразделении: расположение штаба, артиллерии, операторов дронов. Украинский военнослужащий пытался высвободить руки, но его связали снова. Второй раз удалось незаметно почти освободить за спиной одну из рук. Когда пулеметчики бригады с соседней позиции заметили впереди движение и пустили очередь, россияне спросили Василия, где они находятся. "Лапа" показал в другую сторону, где никого не было, и через несколько минут оккупанты набросали туда мин.

Сбежать из плена оккупантов бойцу 128-й ОГШБр помогла граната

Утром над окопом завис дрон аэроразведки 128-й ОГШБр, изучил локацию и полетел дальше. Василий сказал россиянам, что так операторы периодически проверяют огневые точки подразделения, а возле окопа остались их плащи и рюкзаки.

"Я сказал, что их надо спрятать в кусты, потому что если аэроразведчики что-то заподозрят, нас накроют минами и артиллерией, несмотря на мое присутствие. И предложил такой вариант: я выйду из окопа и спрячу их вещи, а они будут держать меня под прицелом. Они согласились", — рассказал "Лапа".

Он вышел из окопа, собрал вещи, и когда прятал их в кустах, незаметно забрал заранее положенную туда гранату Ф-1. Боец выдернул чеку, вернулся к позиции и сделал вид, что пытается слезть.

"Один из россиян отодвинулся и переложил автомат, другой тоже вынужден был отодвинуться в сторону. Тогда я бросил гранату им под ноги и начал убегать", — вспомнил Василий.

Оккупант сделал несколько выстрелов из автомата, последняя пуля влетела украинскому бойцу в бок и прошла навылет, не повредив кости. Далее взорвалась граната.

"Мой окоп рассчитан на меня одного, россияне сидели плотно друг возле друга. Поэтому или моментально погибли, или быстро стекли кровью", — пояснил младший сержант.

Раненый боец смог добраться до соседней позиции, там ему оказали первую помощь и в сопровождении побратима отправили к точке эвакуации в нескольких километрах. Откуда боевой медик забрал его в стабилизационный пункт, а дальше — в больницу. Медики оценивают состояние Василия как нормальное.

"Я думаю, правильно себя вел. У меня не было страха, когда сидел и общался с россиянами. Шок после того, как они взяли меня в плен, быстро прошел. Постоянно думал, как выйти из ситуации. В боевых условиях человек выживает на 50% благодаря везению и на 50 — благодаря опыту. Если бы у меня не было опыта, я бы оттуда не вышел", — рассказал Василий.

Дома и Тячевщине в Закарпатской области бойца ждут жена и трое детей. Старшему сыну в феврале 2022 года не было 17 лет и Василий имел право на отсрочку, однако добровольно пошел служить в 128-ю ОГШБр, рассказали в подразделении.

Напомним, 16 июня украинские врачи начали удалять надпись "Слава России" с тела украинского бойца. Эти шрамы оккупанты оставили на раненом военнопленном во время хирургической операции.

В пресс-службе Национальной гвардии Украины 28 мая рассказывали историю бойца НГУ, который почти вслепую 3 суток добирался до точки эвакуации на Покровском направлении.