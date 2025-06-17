Ніч в окопі з росіянами: боєць 128-ї ОГШБр розповів, як зміг втекти з полону окупантів (фото)

Боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Василь із позивним "Лапа" потрапив у полон до окупантів та провів ніч в окопі з двома росіянами. Вранці йому вдалося визволитися та втекти до своїх, підірвавши ворожих солдатів гранатою.

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Пресслужба бригади у Facebook розповіла, що 50-річний Василь служить у мотопіхотному батальйоні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України. Спершу він тривалий час був солдатом, кулеметником, а нещодавно отримав звання молодшого сержанта та став командиром відділення в піхотній роті. "Лапа" воював у складі 128-ї ОГШБр на найскладніших напрямках, дістав три поранення та багато контузій.

Боєць Василь "Лапа" ніч пробув в окопі з росіянами та зміг вийти до своїх Фото: 128 ОГШБр

Боєць провів ніч у полоні окупантів у власному окопі

Під час одного з бойових відряджень Василя взяли в полон солдати РФ біля його окопу на відстані близько 1,5 кілометра від ворожих позицій. Двоє окупантів зненацька вискочили з кущів та навели українському військовому на голову автомат.

"Якимось чином їм вдалося пройти до наших передових позицій — моя рація мовчала: ні аеророзвідка, ні хтось інший нічого не помітив. Мабуть, тому, що посадка була хороша, густа. У перші секунди я був, можна сказати, шокований — воюю вже четвертий рік, давно до всього готовий, але в полон дуже не хотів потрапляти", — розповів "Лапа".

За словами бійця, росіяни запитали в нього, чи хоче він жити та чи буде співпрацювати, а потім поклали на землю, відібрали зброю, зв'язали руки за спиною та спустилися з ним в його окоп.

Протягом ночі вороги намагалися вивідати у Василя важливу інформацію про його підрозділ: розташування штабу, артилерії, операторів дронів. Український військовослужбовець намагався вивільнити руки, та його зв'язали знов. Вдруге вдалося непомітно майже звільнити за спиною одну з рук. Коли кулеметники бригади з сусідньої позиції помітили попереду рух і пустили чергу, росіяни спитали Василя, де вони знаходяться. "Лапа" показав в інший бік, де нікого не було, і за кілька хвилин окупанти накидали туди мін.

Втекти з полону окупантів бійцю 128-ї ОГШБр допомогла граната

Вранці над окопом завис дрон аеророзвідки 128-ї ОГШБр, вивчив локацію та полетів далі. Василь сказав росіянам, що так оператори періодично перевіряють вогневі точки підрозділу, а біля окопу лишилися їхні плащі та рюкзаки.

"Я сказав, що їх треба сховати в кущі, бо якщо аеророзвідники щось запідозрять, нас накриють мінами й артилерією попри мою присутність. І запропонував такий варіант: я вийду з окопу й сховаю їхні речі, а вони будуть тримати мене під прицілом. Вони погодилися", — розповів "Лапа".

Він вийшов з окопу, зібрав речі, та коли ховав їх у кущах, непомітно забрав заздалегідь покладену туди гранату Ф-1. Боєць висмикнув чеку, повернувся до позиції та вдав, що намагається злізти.

"Один із росіян відсунувся й переклав автомат, інший теж змушений був відсунутися вбік. Тоді я кинув гранату їм під ноги й почав тікати", — пригадав Василь.

Окупант зробив кілька пострілів з автомата, остання куля влетіла українському бійцю в бік та пройшла навиліт, не пошкодивши кістки. Далі вибухнула граната.

"Мій окоп розрахований на мене одного, росіяни сиділи щільно один біля одного. Тому або моментально загинули, або швидко стекли кров’ю", — пояснив молодший сержант.

Поранений боєць зміг дістатися до сусідньої позиції, там йому надали першу допомогу та в супроводі побратима відправили до точки евакуації за кілька кілометрів. Звідки бойовий медик забрав його в стабілізаційний пункт, а далі — до лікарні. Медики оцінюють стан Василя як нормальний.

"Я думаю, правильно себе поводив. У мене не було страху, коли сидів і спілкувався з росіянами. Шок після того, як вони взяли мене в полон, швидко минув. Постійно думав, як вийти із ситуації. В бойових умовах людина виживає на 50% завдяки везінню і на 50 — завдяки досвіду. Якби в мене не було досвіду, я б звідти не вийшов", — розповів Василь.

Вдома та Тячівщині в Закарпатській області на бійця чекають дружина та троє дітей. Старшому сину в лютому 2022 року не було 17 років і Василь мав право на відстрочку, проте добровільно пішов служити у 128-му ОГШБр, розповіли в підрозділі.

Нагадаємо, 16 червня українські лікарі почали видаляти напис "Слава Росії" з тіла українського бійця. Ці шрами окупанти залишили на пораненому військовополоненому під час хірургічної операції.

У пресслужбі Національної гвардії України 28 травня розповідали історію бійця НГУ, який майже наосліп 3 доби добирався до точки евакуації на Покровському напрямку.