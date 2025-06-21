"Строить на границе с РФ – опасно": появилась версия, почему в прифронтовых регионах Украины нет фортификаций

Строительство фортификаций на границе с Россией — смертельно опасный шаг. Любая атака войск РФ приведет к трагедии, считают военные эксперты.

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Такое мнение выразил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Еспресо".

Границы с РФ в привычном понимании сейчас нет, так как существует линия фронта, через которую ведутся артиллерийские обстрелы и летят бомбы, заметил он.

Отметим, что аналитики DeepState недавно показали окрестности села Юнаковка, там противотанковые "зубы дракона" просто свалили у дороги. Это был настоящий "подарок" для россиян, поскольку далее они могут построить уже свои укрепления.

Попович отметил, что до летнего наступления россиян на Сумскую область приграничные поселки региона регулярно обстреливались захватчиками.

"Честно говоря, не пожелал бы ни гражданскому, ни военному строить фортификации в условиях, когда каждый дрон, снаряд, ракета или бомба может быть смертельной", — считает обозреватель.

Оборонительные сооружения следует возводить там, где это позволяет ситуация и где удобно встречать ВС РФ при наступлении. Также враг не должен попадать по строителям артиллерией

Однако качество фортификаций остается главным вопросом. По оценкам Поповича, полномасштабная война меняется, как и требования к защитным сооружениям. Особую актуальность приобрели противотанковые рвы, колючая проволока, "зубы дракона" и подземные хранилища для маскировки.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил, что в Сумской области фортификации начали строить при выходе ВСУ из Курской области, под обстрелами оккупантов.

Фокус также писал о начале строительства защитных сооружений на границе Днепропетровской и Донецкой областей.