"Будувати на кордоні з РФ — небезпечно": з'явилася версія, чому в прифронтових регіонах України немає фортифікацій

Будівництво фортифікацій на кордоні з Росією — смертельно небезпечний крок. Будь-яка атака військ РФ призведе до трагедії, вважають військові експерти.

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Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Еспресо".

Кордону з РФ у звичному розумінні зараз немає, оскільки існує лінія фронту, через яку тривають артилерійські обстріли і летять бомби, зауважив він.

Зазначимо, що аналітики DeepState нещодавно показали околиці села Юнаківка, там протитанкові "зуби дракона" просто звалили біля дороги. Це був справжній "подарунок" для росіян, оскільки далі вони можуть побудувати вже свої укріплення.

Попович зазначив, що до літнього наступу росіян на Сумську область прикордонні селища регіону регулярно обстрілювали загарбники.

"Чесно кажучи, не побажав би ні цивільному, ні військовому будувати фортифікації в умовах, коли кожен дрон, снаряд, ракета або бомба може бути смертельною", — вважає оглядач.

Оборонні споруди слід зводити там, де це дозволяє ситуація і де зручно зустрічати ЗС РФ під час наступу. Також ворог не повинен влучати по будівельниках артилерією

Однак якість фортифікацій залишається головним питанням. За оцінками Поповича, повномасштабна війна змінюється, як і вимоги до захисних споруд. Особливої актуальності набули протитанкові рови, колючий дріт, "зуби дракона" та підземні сховища для маскування.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін говорив, що на Сумщині фортифікації почали будувати під час виходу ЗСУ з Курської області, під обстрілами окупантів.

Фокус також писав про початок будівництва захисних споруд на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.