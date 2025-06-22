Больше автономии и резервов: ВСУ переходят на корпусную модель управления, — Сырский

В Вооруженных силах Украины с прошлого года продолжается реорганизация, которая позволит создавать дееспособные резервы для проведения наступательных действий.

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В 2024 году в Украине стартовала реорганизация Вооруженных сил в условиях ведения боевых действий, где, для повышения эффективности действий Сил обороны и уменьшения нагрузки на органы военного управления, предусмотрено создание армейских корпусов, рассказал журналистам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет "РБК-Украина".

По его словам, в рамках реорганизации планируется уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному армейскому корпусу. При этом уровень оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) остается, а уровень оперативно-тактических группировок (ОТГ) должен постепенно уйти.

Александр Сырский отметил, что первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности с определенным комплектованием войсками. В дальнейшем все корпуса займут свои полосы.

Прежде всего, добавил он, речь идет о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, увеличении количества подразделений беспилотных систем и оптимизации распределения артиллерии.

Сырский выразил надежду, что реорганизация позволит более рационально использовать военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи, и создать больше дееспособных резервов.

"Чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", — пояснил главком ВСУ.

Он рассказал, что командирам корпусов разрешили самостоятельно подбирать себе заместителей, что привело к омоложению оперативного руководящего состава армии.

"Подавляющее большинство командиров корпусов — это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов — так же", — рассказал Сырский, рассчитывая, что такие изменения повысят эффективность воинских частей, уменьшив потери украинцев и увеличив объемы уничтоженных врагов.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Силах обороны планируют ввести дивизии и корпуса, отказавшись от оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск. Таким образом командование ожидает сохранить людей и материальные ресурсы.

В мае 2025 года бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что инициатива реорганизации армии по модели "корпус-дивизия-бригада" появилась еще в 2022 году, но тогда ее заблокировали.