Більше автономії й резервів: ЗСУ переходять на корпусну модель управління, — Сирський

У Збройних силах України з минулого року триває реорганізація, яка дозволить створювати дієздатні резерви для проведення наступальних дій.

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У 2024 році в Україні стартувала реорганізація Збройних сил в умовах ведення бойових дій, де, для підвищення ефективності дій Сил оборони та зменшення навантаження на органи військового управління, передбачене створення армійських корпусів, розповів журналістам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише "РБК-Україна".

За його словами, в рамках реорганізації планується зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному армійському корпусу. При цьому рівень оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) залишається, а рівень оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) має поступово ліквідуватися.

Олександр Сирський зазначив, що перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності з визначеним комплектуванням військами. Надалі усі корпуси займуть свої смуги.

Насамперед, додав він, йдеться про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, збільшення кількості підрозділів безпілотних систем та оптимізацію розподілу артилерії.

Сирський висловив сподівання, що реорганізація дасть можливість більш раціонально використовувати військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання та створити більше дієздатних резервів.

"Щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", — пояснив головком ЗСУ.

Він розповів, що командирам корпусів дозволили самостійно підбирати собі заступників, що призвело до омолодження оперативного керівного складу армії.

"Переважна більшість командирів корпусів — це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів — так само", — розповів Сирський, розраховуючи, що такі зміни підвищать ефективність військових частин, зменшивши втрати українців та збільшивши обсяги знищених ворогів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що в Силах оборони планують запровадити дивізії та корпуси, відмовившись від оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних угруповань військ. У такий спосіб командування очікує зберегти людей та матеріальні ресурси.

У травні 2025 року колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що ініціатива реорганізації армії за моделлю "корпус-дивізія-бригада" з'явилася ще у 2022 році, але тоді її заблокували.