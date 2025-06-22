Дефилировал в триколоре: в Винницкой области во время похорон бойца мужчина устроил провокацию (фото)

Местный житель появился с российским флагом во время похорон украинского бойца. Мужчину задержали правоохранители.

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В селе Юзвин в Винницкой области во время похорон умершего украинского защитника Вадима Дудника произошло неприятное событие. Один из местных жителей вышел в свой двор, завернувшись в российский триколор. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Реальная Винница".

"Мужчина вышел во двор, обернувшись российским флагом вблизи Винницы в селе Юзвин (бывшее Некрасово). Все это безобразие произошло во время прощания села с погибшим Героем", — говорится в сообщении.

Мужчина замотался во флаг и ходил по двору во время похорон бойца

Отмечается, что правонарушителя задержали сотрудники полиции.

Полиция задержала 29-летнего провокатора

О смерти защитника Вадимы Дудника сообщили 17 июня. Ему было 37 лет. С 2010 года он проживал в селе Юзвин.

С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды местной территориальной обороны, а 28 апреля 2022 года добровольно присоединился к 46-му десантно-штурмовому батальону.

Мужчина участвовал в освобождении территорий Херсона и Бахмута, имел звание старшины. 17 июня во время пребывания в районе населенного пункта Просяная на Днепропетровщине состояние здоровья Вадима резко ухудшилось, и, к сожалению, врачи не смогли его спасти.

"Вадим был настоящим героем, который не жалел себя ради родной страны", — отметили в Якушинецкой громаде.

Без отца остались двое детей и жена.

Что говорят в полиции

В полиции Винницкой области подтвердили, что задержали мужчину, который замотался в триколор и дефилировал в нем перед похоронной процессией.

"В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессора, обернувшись в него. Это заметил местный житель, который раскладывал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего общиной села. Сейчас личность гражданина установлена, он задержан", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли флаг РФ

Правоохранители провели беседу с 29-летним правонарушителем и изъяли у него флаг страны-агрессора.

Правовая квалификация его действиям будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, что ранее на Волыни священник УПЦ МП не впустил в местный храм похоронную процессию погибшего на войне местного жителя Василия Солодухи. Из-за этого священникам ПЦУ пришлось отпевать покойного под воротами.

Также в Черновицкой области в селе Задубровка во время похорон 28-летнего бойца ВСУ Ивана Назария возник конфликт между людьми и священниками храма святого Архистратига Михаила. Присутствующие на похоронах выломали двери в здание, потому что гроб с погибшим героем не пускали внутрь.